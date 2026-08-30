Azcón confía en la vinculación de Ezpeleta con Aragón para asegurar la continuidad de MotoGP en Motorland

Jorge Azcón ha llegado a media mañana al circuito de Motorland para vivir en directo la jornada deportiva. Tras una reunión privada con Carmelo Ezpeleta ha asegurado que hay una relación muy estrecha entre el Aragón y el CEO de Dorna. "Carmelo es una parte fundamental del éxito del Mundial y de que el Mundial apueste por Aragón", ha destacado.

En esta misma línea el presidente de Aragón también ha puesto en valor las inversiones del ejecutivo autonómico para mantener el trazado bajoaragonés a la altura de las pruebas que se celebran. En esta línea, ha asegurado que "la apuesta desde el Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Alcañiz es lo que nos posiciona de cara al futuro para que podamos seguir vinculador al Gran Premio de motociclismo". Además, ha echado en cara la "inacción" del Gobierno central. "La ministra de Deportes era una aragonesa que apostaba por los circuitos catalanes y no la hacía por los aragoneses", ha sentenciado.

Azcón tampoco se ha olvidado de los aficionados al mundo de las dos ruedas y de la pasión alcañizana por el motor. De hecho, ha destacado que el éxito de la cita también se debe, en gran parte, a la gente de Alcañiz y de la comunidad. "La gente está encantada de ser sede del Mundial y eso es lo que hace que año tras año sea todo un éxito", ha subrayado.

El evento deportivo más importante de Aragón

Durante todo el fin de semana los alojamientos en 100 kilómetros a la redonda han colgado el cartel de completo, con el impacto económico que ello supone para el territorio. Según el acuerdo para conservar MotoGP en el circuito de Motorland, el Gobierno de Aragón tiene que hacer un desembolso de 10 millones de euros. Sin embargo, el propio Azcón ha asegurado que genera un retorno casi cinco veces mayor. "Se calcula que los espectadores tienen una capacidad de gasto de 200 euros. Esto deja un impacto económico en toda la comunidad que está cercano a los 50 millones, un poco más de 47 millones de euros", ha detallado.

Para que todo funcione como la seda y no haya grandes incidentes son necesarias más de 6.500 personas que se trasladan hasta Alcañiz durante cuatro días para hacer que los aficionados disfruten. Por ello, Jorge Azcón ha querido agradecer la implicación de todas las personas que han trabajado estos días y ha asegurado que "es el evento deportivo más importante de la comunidad".