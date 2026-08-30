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30 AGO 2026|

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MotoGP Aragón recibe a 115.742 espectadores y supera en un 3% las cifras de 2025

El viernes accedieron al circuito 24.917 personas, el sábado 39.644 y este domingo 51.181. La Fan Zone se consolida como un espacio que hace más agradable la experiencia del usuario

Invasión de pista este domingo para ver el podio de la categoría reina./ María Ibañez
Invasión de pista este domingo para ver el podio de la categoría reina./ María Ibañez

Gema Romero30 08 2026

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El Gran Premio de Aragón de MotoGP ha atraído a 115.742 espectadores durante todo el fin de semana, casi un 3% más que el año pasado (3.100 personas). Este año, el evento ha recuperado su fecha tradicional, después de que en 2025 se realizara en el mes de junio. El viernes accedieron al circuito 24.917 personas, el sábado 39.644 y este domingo 51.181, un dato superior al del año pasado y que desde la organización valorar positivamente.

"Estas cifras demuestran que vamos por la senda correcta de cara a mantener el circuito del calendario", ha señalado el gerente del circuito, Jorge Panadés. Desde la organización cada año trabajan para mejorar la oferta de actividades y la experiencia del espectador. Este año han trabajado en un rediseño de la Fan Zone para hacerla más acogedora y el resultado "ha sido muy bueno", ha asegurado Panadés. Este espacio nació en 2024 y que un año más consolida este espacio de ocio para una experiencia de fiesta completa en el trazado bajoaragonés. "Al final es darle al espectador unas actividades complementarias en los tiempos que no haya la mejor actividad en pista", ha señalado.

Aunque ya se sabe que el próximo 2027 el circuito de Motorland volverá a acoger la prueba del mundial, los próximos años no está garantizado ya que entra como circuito reserva hasta 2031. Sin embargo, el gerente señala que "nosotros vamos a pegar codazos diciendo que estamos aquí, que nosotros lo hacemos bien y que somos alguien en quien se puede confiar". Por ello, de cara al próximo año seguirán apostando por mejorar la experiencia del usuario y aquellos "pequeños" fallos que se han podido llegar a cometer en 2026.

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