Joaquín Juste: «Si hacemos bien las cosas y trabajamos juntos podemos conseguir que la MotoGP se quede en Motorland»

Juste confía en que MotoGP pueda seguir teniendo continuidad en Alcañiz durante los próximos años y pone en valor tanto su impacto turístico como las oportunidades empresariales que genera. También reclama avances en la A-68, una infraestructura que considera fundamental para aprovechar la posición estratégica del Bajo Aragón.

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste , defiende el papel de MotorLand Aragón como uno de los principales escaparates de la provincia y destaca la implicación de la institución provincial en la organización del Gran Premio. La DPT refuerza el dispositivo de bomberos y trabaja también en la mejora de los accesos y vías de emergencia del circuito.

¿Qué aporta cada año la Diputación a la celebración del Gran Premio de Aragón en MotorLand?

La Diputación está al servicio de que el Gran Premio sea todo un éxito y colaboramos en todo aquello que se nos requiere. Una de las aportaciones más importantes es la de los bomberos. Durante la semana del Gran Premio se refuerza el servicio y, en los tres días de competición, incorporamos 14 bomberos más, además de los 19 que tiene la institución de guardia en toda la provincia, para prestar el servicio necesario. También hemos estado revisando las vías de acceso a MotorLand. Había algunos caminos con gravilla y los hemos barrido para evitar cualquier problema, porque son también vías de acceso y salida de emergencia. Es el caso de la que va desde el cementerio hasta MotorLand por La Estanca. Esa vía ya la acondicionamos el año pasado con aglomerado en caliente para mejorar el firme y evitar accidentes. Este año hemos vuelto a actuar, limpiándola y mejorando algunos tramos para que esté a la altura de las circunstancias.

De cara a los próximos años vuelve a aparecer cierta incertidumbre sobre la presencia de MotorLand en el calendario. ¿Preocupa en la Diputación el impacto que podría tener para la provincia?

El impacto y la visibilidad que nos da MotorLand son indiscutibles. Si tuviéramos que pagar mediante campañas de promoción toda la visibilidad que el Gran Premio proporciona no solo a Teruel y Alcañiz, sino a todo Aragón, estaríamos hablando de muchísimo dinero. Gracias al Gran Premio llegamos a países de todo el mundo y mucha gente conoce Aragón, Teruel y Alcañiz. Por tanto, no hay ninguna duda sobre su impacto económico. También creo que ayuda mucho que todas las administraciones estemos implicadas y colaboremos dentro de nuestras competencias. Eso contribuye a que Dorna, que es quien tiene que decidir la ubicación de los grandes premios, valore que MotorLand continúe. Hay que agradecer enormemente el trabajo que ha hecho el Gobierno de Aragón. El presidente Jorge Azcón se ha implicado personalmente en este asunto y ha conseguido que el circuito de Aragón siga estando en primera línea.

¿Puede hacer algo más la Diputación para favorecer que MotorLand albergue más grandes premios durante los años en los que quede como circuito de reserva?

Lo que tenemos que aportar desde la Diputación Provincial, igual que el resto de administraciones, es la máxima colaboración para que el Gran Premio sea un éxito de participación, deportivo y de organización; que no haya ningún incidente ni ningún problema. Ese es nuestro papel. Evidentemente, son otras administraciones con mayor capacidad económica las que realizan el trabajo necesario para conseguir que el Gran Premio llegue a Alcañiz.

En el peor escenario, si durante algunos de esos años no hubiera Gran Premio, ¿podría tener efectos directos sobre el turismo de la provincia?

Lo que tenemos que pensar es que tenemos el Gran Premio este último fin de semana de agosto y también está garantizado para 2027, algo que mucha gente pensaba que no iba a suceder y que finalmente se ha conseguido. Vamos a seguir trabajando todas las administraciones, cada una desde su responsabilidad, para que en 2028, 2029 y los años siguientes pueda seguir siendo una realidad. Si hacemos bien las cosas, trabajamos conjuntamente y damos el mejor servicio posible, creo que podemos conseguir esa continuidad.

¿Tienen constancia de que los aficionados que llegan por MotoGP regresan después a Teruel en otras épocas del año?

Sí, creo que es así. El turista que viene a MotorLand para disfrutar de una prueba deportiva de tan alto nivel llega porque quiere ver a sus ídolos, pero una vez aquí descubre un paisaje, un patrimonio y una gastronomía excelentes. MotorLand contribuye enormemente a que esos turistas hablen bien de Teruel y después regresen en otras épocas y momentos del año para disfrutar de las distintas comarcas. También tenemos ejemplos como la Ruta del Silencio o la cantidad de motos que vemos durante todo el año en el Matarraña. Los motoristas vienen a disfrutar de nuestros paisajes, nuestros entornos, nuestras carreteras y nuestro patrimonio. MotorLand ha tenido mucho que ver en que la provincia de Teruel esté de moda entre los aficionados a la moto.

Tras los últimos cambios en el Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro ha asumido un mayor protagonismo en MotorLand después de la etapa de Manuel Blasco. ¿Han hablado sobre si habrá una nueva visión para el proyecto?

Roberto es un gran gestor, un enamorado de las motos y un gran aficionado al Gran Premio. Ha estado siempre presente y creo que va a seguir en la línea de Manuel Blasco. Manuel, además, al ser turolense, tenía clarísima la necesidad de seguir apostando y trabajando por la continuidad del proyecto.

La Diputación forma parte del consejo de administración de MotorLand, ¿Qué valoración hace del trabajo que se está realizando?

La valoración es muy positiva. Las cosas están funcionando y saliendo adelante. Estamos consiguiendo que el Gran Premio siga llegando y, además, lo que vemos es un éxito de organización. Tanto la llegada como la salida de los aficionados a lo largo del fin de semana funcionan de forma coordinada, la gente disfruta y todo está perfectamente organizado. Eso supone también un éxito del consejo de administración.

¿Prevé cambios ahora que se entra en esta nueva fase?

No lo creo. Como decía antes, hay que seguir trabajando y colaborando entre todos, cada uno aportando su granito de arena. Creo que esa suma es la que finalmente nos va a dar un buen resultado.

Durante MotoGP, el paddock y las zonas VIP se convierten también en lugares de encuentro entre instituciones y empresarios. ¿Puede MotorLand servir para generar contactos, inversiones y nuevas oportunidades empresariales?

Totalmente. Gracias a MotorLand conseguimos sumar muchos factores, y todos son positivos para Alcañiz, Teruel, el Bajo Aragón y Aragón. Hay un gran cantidad de negocios, contactos y puestas en común que se producen durante este fin de semana. Gracias a tener aquí a tanta gente podemos hablar de posibilidades, proyectos e inversiones que finalmente pueden beneficiar a nuestra tierra. También está la promoción turística. La propia Diputación instala un estand en MotorLand para dar visibilidad a recursos y zonas de la provincia que probablemente no tendrían esa oportunidad de otra manera. La gente que llega al circuito procede de muchos países, también de Centroeuropa, y puede conocer todo lo que ofrece nuestra provincia.

Ante la llegada de Liberty y los posibles cambios en la gestión del Mundial, ¿mantiene la Diputación conversaciones con Dorna o esa interlocución queda en manos del Gobierno de Aragón?

Nosotros estamos informados y tenemos información al respecto, pero evidentemente esa interlocución corresponde al Gobierno de Aragón. Son ellos quienes mantienen las conversaciones directas, lo están haciendo perfectamente y desde la Diputación tenemos la máxima confianza en el Gobierno de Aragón.

Una infraestructura que sigue pendiente y que sería importante tanto para MotorLand como para el conjunto del Bajo Aragón es la A-68 hasta Las Ventas de Valdealgorfa. ¿Qué supondría para el circuito contar con esa autovía?

Supondría muchísimo. Es una pena porque llevamos prácticamente ocho años perdidos y se ha avanzado muy poco. Ni siquiera se ha progresado lo suficiente en la redacción de los proyectos para tenerlos preparados y que, cuando llegue un Gobierno que decida de verdad invertir en Teruel, las obras puedan ejecutarse lo más rápidamente posible. El hecho de no haber tenido Presupuestos durante los últimos años tampoco ayuda, porque no se pueden incluir nuevas partidas de inversión. La A-68 supondría un antes y un después. La posición estratégica del Bajo Aragón es extraordinaria, pero no podemos aprovecharla plenamente si no contamos con una infraestructura de estas características. Para un Gran Premio en MotorLand Aragón, disponer de una vía de gran capacidad que permita traer y sacar con comodidad a toda esa gente sería fundamental. Incluso facilitaría que quienes no encuentran alojamiento en la zona pudieran desplazarse a Zaragoza con mayor facilidad. El retraso acumulado y la falta de inversiones de estos últimos años nos perjudican mucho. El alcalde de Alcañiz se queja reiteradamente de esta situación y, en este caso, tiene toda la razón.

MotorLand es vital para el Bajo Aragón Histórico, pero ¿qué importancia tiene desde una perspectiva provincial?