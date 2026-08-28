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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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28 AGO 2026|

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Jorge Azcón: «Trabajamos durante todo el año para que Motorland esté vivo y tenga actividad todos los días»

ENTREVISTA. El presidente del Ejecutivo autonómico defiende el circuito bajoaragonés como una prioridad y que se trabaja para que la cita en Alcañiz vuelva a ser fija en el calendario. Reclama el desdoblamiento de la N-232 como actuación prioritaria para el complejo

n El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, posa en el Edificio Pignatelli unos días antes de la celebración del Gran Premio Michelin de Aragón en Motorland./ DGA
n El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, posa en el Edificio Pignatelli unos días antes de la celebración del Gran Premio Michelin de Aragón en Motorland./ DGA

Marina Monreal28 08 2026

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Hasta ahora Motorland era un proyecto que dependía de la consejería de Turismo y Medio Ambiente, ¿va a haber cambios de gestión al pasar a Interior?

Infraestructuras de tanto calado como es MotorLand hay que entenderlas de forma global, como un proyecto y una acción de todo el Gobierno. Con independencia de que esté en una u otra consejería.

¿Tiene que ver este cambio con que Medio Ambiente depende ahora de Vox?

No. Simplemente, con el nuevo Gobierno se estableció un nuevo reparto de las sociedades y empresas públicas y se entendió que encajaba mejor en Hacienda e Interior.

Por el momento la continuidad garantiza un año más con campeonato y hasta 2031 como circuito de reserva, ¿se puede hacer algo más desde el Gobierno de Aragón aparte de esperar que otro circuito no esté listo?

Motorland siempre ha sido una prioridad para este Gobierno. En tres años, hemos invertido en el circuito más del doble que el anterior Ejecutivo en 8 años. Pero esto no es solo de una parte. Los organizadores del campeonato también toman sus propias decisiones y, no nos olvidemos, que la competencia por ser sede de una prueba de MotoGP es alta.
Alcañiz es uno de los mejores circuitos del mundo y esto es muy importante. Solo hay uno que sea circuito reserva del mundial: Alcañiz. Y le puedo asegurar que la competencia por organizar MotoGP es muy alta.

¿Han seguido las conversaciones con Ezpeleta y Dorna tras la última firma de hace unos meses?

La discreción es fundamental para alcanzar acuerdos.

Ahora entra también la empresa Liberty en la ecuación, ¿les preocupa que se quiera potenciar otras zonas lejos de Europa y que Alcañiz quede fuera?

MotoGP tiene un atractivo indudable, es una ventana fantástica para dar a conocer el territorio, para tener visibilidad en todo el mundo. Es lógica la competencia y eso nos obliga a hacerlo cada vez mejor.

¿Preocupa el impacto que puede tener en Alcañiz y en la zona estar durante cuatro años, de 2028 a 2031 sin Gran Premio?

Lo que me preocuparía es que no hiciéramos nada. Este Gobierno trabaja en diferentes líneas para que el circuito sea algo vivo durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. MotorLand tiene nombre propio. Hoy está entre los 22 mejores circuitos del mundo y eso es un dato que hay que poner en valor. Un circuito así ofrece muchas posibilidades.

En muchas ocasiones se ha hablado de que Alcañiz no tiene las infraestructuras suficientes para acoger un mundial, ¿con la A-68 sería todo diferente?

La responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez al demorar el desarrollo de grandes infraestructuras es evidente. Ocurre en Teruel y también en Huesca y Zaragoza. De sur a norte, Aragón necesita que el Estado corresponda con inversiones a nuestro evidente crecimiento. Y esto pasa por más inversiones y por una financiación mejor.

¿Qué diferencia a Motorland del resto de trazados de España?

Basta recordar lo que Marc Márquez ha dicho sobre este circuito: “Aragón es uno de los trazados que más me gustan del Mundial”. Que una figura como la suya hable en estos términos de Motorland lo dice todo.

Manuel Blasco hablaba el año pasado de que las direcciones de Technopark y Motorland empezaban ahora a trabajar juntas después de una década trabajando en paralelo, ¿en qué se ve plasmada esa sinergia?

Es cierto que ambas entidades no se entienden la una sin la otra, pues a lo largo del año se generan relaciones económicas entre ambas. Un buen ejemplo es la competición de MotoStudent, de talla interncaional, y cuya próxima edición será en otoño de 2027.

¿Cuenta el proyecto con el apoyo de todos los grupos políticos?

Todos los partidos políticos que han estado en el Gobierno han tenido la oportunidad de gestionar este circuito. Y en la historia queda la responsabilidad de cada uno en su gestión. En 2023 no hubo Gran Premio y, cuando llegamos al Gobierno, lo recuperamos. Por recordar, hemos acometido importantes inversiones como el reasfaltado, que culminó en 2024 y que tuvo un coste de 6,2 millones de euros. Y es que, en apenas 3 años, hemos invertido en el circuito más del doble que el anterior Ejecutivo durante 8 años. Además, seguimos a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez desdoble la N-232 para ganar en seguridad y en una mejor comunicación. Y esto es otra forma de apoyar MotorLand. El problema es que, pese a la necesidad de esta obra, por todo lo que supone e implica, seguimos sin noticias del Gobierno de España.

¿Qué importancia tiene el GP para el turismo más allá de este fin de semana?

Una prueba de MotoGP es mucho más que el fin de semana de las carreras. Los impactos televisivos, en redes sociales… implica que MotorLand y, por extensión, Teruel y Aragón estén en el mapa. Se trata de una prueba que da a conocer el territorio y eso siempre es fundamental.

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