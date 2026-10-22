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22 OCT 2026|

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Motorland se prepara para un fin de semana de clásicos con la Parade como gran atractivo

El circuito ofrecerá acceso gratuito durante todo el fin de semana, con copilotajes, bautismos de sidecar, música en directo y actividades familiares en la jornada central del festival

MotorLand Classic Parade en una de sus anteriores ediciones / Motorland Aragón
MotorLand Classic Parade en una de sus anteriores ediciones / Motorland Aragón

Jesús Burgos22 10 2026

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Motorland Aragón ultima los preparativos para celebrar desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición del Classic Festival, la cita dedicada a los vehículos históricos que llenará de motos, coches, sidecares y fórmulas vintage el trazado alcañizano. La jornada del sábado concentrará buena parte de las actividades para el público, con la Motorland Classic Parade como momento más esperado, a las 16.10.

La vuelta conjunta de los vehículos clásicos a velocidad controlada volverá a dejar algunas de las imágenes más espectaculares del fin de semana. Los interesados en participar todavía pueden inscribirse a través de la web del circuito hasta este viernes.

Experiencias en pista y actividades familiares

El sábado ofrecerá propuestas para todos los públicos, tanto en el trazado como en el paddock. Los aficionados podrán disfrutar de copilotajes en vehículos Caterham y del bautismo de sidecar, que permitirá dar una vuelta al circuito como pasajero. También habrá una opción adaptada para los más pequeños en el paddock. Ambas experiencias requieren reserva previa.

La programación se completará con una retroludoteca gratuita para niños, una zona arcade con ocho máquinas de conducción y un Scalextric del circuito. Además, el espacio Arte + Motor ofrecerá sesiones de pintura en directo bajo la temática ‘Trazados de Velocidad’.

Música, concentraciones y protagonistas históricos

La música también tendrá su espacio con un vermut musical a las 12.00 en el Chiringuito del Paddock y una fiesta con DJ a partir de las 16.10 en el pit lane, con éxitos de las décadas de los 70 y los 80. Entre las citas destacadas figuran la vuelta del II Espíritu de Alcañiz y la concentración del Citroën AX, previstas a las 12.30. Por la tarde, a las 17.30, los excampeones Pablo Irizar, José Luis Muniesa y Martín Egaña participarán en una charla coloquio en la sala VIP 7.

El programa incluirá asimismo un curso gratuito de fotografía deportiva impartido por profesionales de Motorland, dirigido a mayores de 18 años y con plazas limitadas. El acceso al circuito será libre durante las tres jornadas del festival, que volverá a convertir el trazado bajoaragonés en punto de encuentro para los aficionados al motor clásico.

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