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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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05 OCT 2026|

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Jordi Sanjuán y Jaime Mir se imponen en el Campeonato de Aragón de Trial en Motorland

El circuito alcañizano acoge la sexta y penúltima prueba del certamen autonómico, con 37 pilotos y una jornada marcada por las buenas condiciones meteorológicas

Jaime Mir ganador TR2 durante el campeonato de este fin de semana / Motorland Aragón
Jaime Mir ganador TR2 durante el campeonato de este fin de semana / Motorland Aragón

Jesús Burgos05 10 2026

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Motorland

DeporteMotor

El circuito de Motorland Aragón acogió este pasado sábado la sexta y penúltima prueba puntuable del Campeonato de Aragón de Trial 2026. La jornada se desarrolló durante toda la mañana con unas condiciones meteorológicas favorables, lo que permitió a los 37 pilotos inscritos competir con normalidad y a los aficionados disfrutar de cerca de una disciplina marcada por la técnica y la precisión.

En la máxima categoría, TR1, Jordi Sanjuán, del Moto Club Mequinenza, se llevó la victoria tras completar un recorrido prácticamente impecable a los mandos de su Beta. El piloto terminó con únicamente cuatro puntos de penalización. Raúl Guimerá y Sergio Puyo, ambos representantes del Trial Matarraña, completaron el podio de la categoría en segunda y tercera posición, respectivamente.

En TR2, el triunfo tuvo sabor local gracias a Jaime Mir, del Moto Club Bajo Aragón. El piloto se impuso con su TRRS después de finalizar la prueba con siete puntos de penalización. Sergio Julián, con ocho puntos, fue segundo, mientras que Nazario García terminó tercero con 21.

Victorias en el resto de categorías

Rafael Sánchez, del Moto Club Traiguera, fue el vencedor de TR3 con una actuación especialmente destacada, al completar la prueba con tan solo un punto de penalización. En TR4, el triunfo correspondió a Carmelo Florenza, del Moto Club Bajo Aragón, con cuatro puntos.

Por su parte, Álex Alcón, del Argilers Trial Club, se impuso en TR Cadete con 13 puntos, mientras que Paula Renales, del Moto Club Aitona, completó la clasificación de TR Promesas.

El campeonato se decide en el Matarraña

Con la prueba disputada en Motorland, el Campeonato de Aragón de Trial encara ya su desenlace. La séptima y última cita del calendario autonómico tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre con la celebración del XVI Trial del Matarraña. La prueba servirá para determinar definitivamente los campeones de Aragón de cada una de las categorías del certamen.

Por su parte, la actividad deportiva continuará en las instalaciones de Motorland Aragón durante el mes de octubre. Los días 23, 24 y 25, el circuito de velocidad acogerá una nueva edición del Motorland Classic Festival, una de las grandes citas del motor clásico en Aragón. Las inscripciones para rodar en pista y para participar en la Classic Parade permanecen abiertas a través de la web oficial del circuito.

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