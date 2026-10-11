El nuevo hospital de Alcañiz tendrá instalada la marquesina del autobús este mes de octubre

El Hospital de Alcañiz funciona a pleno rendimiento desde el pasado mes de junio, aunque desde entonces el Ayuntamiento ha estado recibiendo quejas por la falta de una marquesina en la parada del autobús. En estos momentos, tan solo hay una señal que indica el lugar donde estaciona el vehículo, pero no hay ningún tipo de medida protectora frente al sol o la lluvia para quienes esperan. En este sentido, Miguel Ángel Estevan, ha explicado que los retrasos se deben a problemas con la empresa contratada, aunque, ha confirmado que "este mes de octubre quedará instalada".

Esta misma semana comenzaron los trabajos de preparación del espacio, para que cuando la marquesina llegue a la ciudad solo quede pendiente la instalación, porque "su llegada es inminente, según me ha comentado la empresa". "El sentido común es que tiene que haber una marquesina si hay una para el autobús, con lo cual yo pido perdón por el retraso", ha detallado el primer edil. En este sentido, ha subrayado que se trata de una actuación que estaba programada dentro de los plazos previstos que marca el procedimiento administrativo de contratación de una marquesina de estas características.

Retraso en la instalación

Estevan insiste en que el retraso de la instalación se debe a un problema con el primer modelo elegido. "Cuando ya habíamos seleccionado un diseño, les avisamos y enseguida nos avisaron de que no lo fabricaban", ha detallado, lo que les hizo perder dos semanas más en elegir otro. En el mes de agosto decidieron el modelo definitivo, que tenía un plazo de entrega de seis semanas. "Pero como la administración en el mes de agosto se paraliza todavía hemos perdido más tiempo", ha señalado.

En este sentido, ha querido aclarar que el retraso de la instalación de la marquesina no se debe "a presiones de ningún grupo político, sino que se ha hecho porque estaba programado hacerla sí o sí".

Cambio de ubicación

Por cuestiones técnicas, las paradas actuales de taxis y de autobús se intercambiarán. Es decir, donde hoy está la parada de taxis se instalará la marquesina y donde hoy para el autobús, pararán los taxis. "Las marquesinas tienen que cumplir unas distancias y radio de acción y donde está ahora no es una buena ubicación" ha detallado el alcalde.