¿Cómo llegar en trasporte público hasta el nuevo Hospital de Alcañiz?

El Hospital de Alcañiz, ubicado en las afueras de la capital del Bajo Aragón, ha añadido desde su apertura paulatina frecuencias en la mayoría de los puntos de la ciudad con dos líneas: L1 y L2. La idea es que todo ciudadano pueda llegar sin necesidad de utilizar su coche propio, además de que las personas de los municipios de alrededor- a través de las salidas que parten desde la Estación de Autobús- también lo utilicen. A pesar de ello, se continúa trabajando para mejorar el servicio y que sea más utilizado porque «tiene poca demanda», según los usuarios.

Las dos líneas permiten llegar desde prácticamente cualquier lugar de la ciudad o barrio, incluyendo las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. La línea L1 presta servicio a zonas como la avenida Aragón, el Centro de Salud, la avenida Huesca, la urbanización Santa María, la plaza del Mercado o la calle Mayor. El recorrido incluye dos paradas junto al Hospital Nuevo, situadas entre la plaza Joaquín Costa y el paseo Andrade. Por su parte, la línea L2 conecta el hospital con la ronda Caspe, la plaza 3 de Marzo, la avenida Zaragoza, el barrio de San Esteban, el Cementerio, Motorland y Valmuel. También dispone de servicios específicos para las pedanías.

Se han puesto en marcha dos líneas nuevas (L1 y L2) que recorren parte de la ciudad y las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. El precio del billete sencillo es de 0,60 céntimos y puede adquirirse en el mismo autobús./ Alba Zurita

De lunes a viernes, la L1 inicia sus expediciones desde las 7.20 y mantiene frecuencias durante toda la mañana. La L2 comienza a las 8.44 y concentra buena parte de sus servicios durante la tarde, facilitando los desplazamientos hacia las consultas, visitas o trámites sanitarios.

Las personas residentes en la avenida Zaragoza disponen de acceso directo al hospital mediante ambas líneas y quienes viven en el entorno del Centro de Salud, la plaza Joaquín Costa, San Esteban o la urbanización Santa María. En el caso de Valmuel y Motorland, las expediciones identificadas como L2 Pedanías permiten enlazar con el Hospital de Alcañiz en varios momentos del día.

Precios y bonificaciones

El precio del billete sencillo son 0,60 céntimos y puede adquirirse en el mismo autobús. Además, se han establecido diferentes modalidades de abonos anuales, mensuales y de 25 viajes con bonificaciones para diferentes tramos de edad (usuarios entre 4-18 años y mayores de 65 años). De la misma forma, podrán beneficiarse de tarifas reducidas las personas matriculadas en algún centro educativo de Alcañiz.

El parquin del centro sanitario incluye 550 plazas y usuarios y profesionales y trabajadores alertan «que ya se queda pequeño».

