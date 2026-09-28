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28 SEP 2026|

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Teruel Existe hace una sentada para reclamar una marquesina en la parada de autobús del Hospital de Alcañiz

El partido denuncia que la falta de mobiliario en la zona también se da en papeleras y bancos. Sostienen que la situación no mejorará con la bajada de las temperaturas porque entonces «habrá que esperar bajo el frio y la lluvia»

Miembros de la asamblea a Teruel Existe en Alcañiz./ TE
Miembros de la asamblea a Teruel Existe en Alcañiz./ TE

La COMARCA28 09 2026

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Teruel Existe ha vuelto a reclamar la instalación de una marquesina en la parada de autobús del Hospital de Alcañiz. Se trata de una demanda que lleva meses trasladándose al Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa sin que se haya adoptado ninguna medida al respecto. Para visibilizar esta situación, la formación ha organizado una pequeña concentración junto a la parada y ha denunciado la falta de respuesta municipal ante un problema que afecta diariamente a los usuarios del transporte público.

El partido defiende que ya alertó de la necesidad de dotar de sombra a esta parada ante las altas temperaturas que se alcanzan durante los meses de verano y emplazó al ayuntamiento a dar respuesta a una demanda que reclamaba, y sigue reclamando, la ciudadanía. Cuatro meses después, a finales de septiembre, la marquesina continúa sin instalarse.

Jorge Santfé, coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, ha señalado que esta carencia se suma a otros problemas en el entorno del hospital. “La ausencia de la marquesina no es una carencia aislada, sino que se suma al desastroso proceso de urbanización de las inmediaciones del hospital. Faltan papeleras en muchas zonas, entre ellas en la parada del autobús, y los bancos se pueden contar con los dedos de una mano”, ha criticado.

Para Santafé, más allá de las deficiencias en el mobiliario urbano, resulta especialmente preocupante la falta de reacción del Ayuntamiento. “Si las carencias de la planificación del mobiliario urbano ya son sangrantes, lo que es inadmisible es la falta de reacción por parte del Ayuntamiento para resolver las demandas de la ciudadanía”, ha afirmado. A su juicio, “este es un claro ejemplo de lo que han sido estos tres años de legislatura, que acabará y será recordada por ser una legislatura perdida”.

Pilar García, miembro de la asamblea de Teruel Existe en Alcañiz ha recordado que muchos de los usuarios del hospital son personas mayores o enfermas y “esperar de pie bajo el sol les hace un flaco favor”. La falta de una marquesina también afecta especialmente a las personas con movilidad reducida. Antonio Ruiz, otro de los participantes en la concentración, ha explicado las dificultades que encuentra para acceder a la parada en silla de ruedas manual. “Es un problema porque sigue haciendo mucho calor y no hay nada donde protegerse, y bajar desde arriba hasta la parada de bus con una silla de ruedas manual es un trayecto muy largo”, ha señalado. Ruiz ha advertido además de que el problema no desaparecerá con el descenso de las temperaturas porque “el calor se acabará, pero esperar bajo la lluvia o con frío a que llegue el bus también es inviable”.

Así, desde Teruel Existe han vuelto a instar al consistorio alcañizano a tomar medidas y dar una solución a este problema que, además, según han considerado, tiene fácil solución. “La instalación de una marquesina es una actuación sencilla y necesaria que permitiría mejorar las condiciones de espera en una parada utilizada por pacientes, familiares y trabajadores del Hospital de Alcañiz”, ha concluido Jorge Santafé.

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