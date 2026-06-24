El nuevo pabellón del IES Bajo Aragón costará 4,4 millones y estará listo para el curso 2027/28

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la autorización al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades para la realización del gasto y la licitación del contrato de obras del nuevo pabellón polideportivo de uso compartido en Alcañiz. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 4.469.257,44 euros (IVA incluido). La construcción permitirá dar respuesta a las necesidades de más de 1.600 estudiantes: los 1.107 alumnos matriculados en el IES (ESO y Bachillerato) y los cerca de 500 alumnos que cursan las diversas ramas de Formación Profesional en el CPIFP.

La obra será cofinanciada a través del Fondo de Inversiones de Teruel 24-25 (FITE). Una vez adjudicadas las obras, el plazo previsto para la ejecución de la infraestructura será de 9 meses. Desde el Gobierno de Aragón sostienen que esta obra se convierte en realidad "gracias a la estrecha relación con el Ayuntamiento de Alcañiz"

Un proyecto que se ha encarecido

El proyecto que originalmente nació en 2022, volvió a ser presentado hace unos meses por parte de la anterior consejera de Educación, Tomasa Hernández, entonces el presupuesto que se planteaba era de 3 millones de euros. La revisión de la propuesta y el alza de los costes han provocado el encarecimiento de 1,4 millones que ahora se contempla.

El proyecto todavía tiene que licitarse y salir a exposición pública, pero sí que está confirmado que se se construirá en un solar situado entre la entrada principal del centro y el Conservatorio Superior de Música. Aunque en el pasado albergó un campo de fútbol, en la actualidad solo cuenta con una pequeña pérgola conocida como «la pajarera» y una gran cantidad de maleza que el centro debe podar cada verano por motivos de seguridad.

El nuevo edificio contará con una superficie total de 1.880 metros cuadrados y una pista divisible para distintos usos deportivos. El conjunto se estructurará en dos volúmenes: uno principal, de mayor altura, que albergará la pista y las gradas orientadas al norte, y otro secundario, al sur y este, destinado a servicios, espacios de apoyo y accesos.

El diseño permitirá un uso escolar y extraescolar, con accesos diferenciados desde el recinto educativo y desde la vía pública, además de dos circulaciones independientes para deportistas y público. En el interior se ubicarán vestuarios, almacenes, despachos, enfermería, administración y una sala polivalente ampliable. El pabellón dispondrá de un graderío con capacidad para 215 espectadores.

Una demanda histórica

Desde el Gobierno sostienen que la construcción de este pabellón es una actuación prioritaria para el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades tras detectarse importantes carencias de espacios deportivos en ambos centros. Hasta ahora, los alumnos de varios cursos de ESO y Bachillerato se veían obligados a utilizar las instalaciones municipales para la asignatura de Educación Física.

Además, el actual polideportivo del IES se encuentra saturado en horario de tarde al estar a disposición de agrupaciones deportivas locales, por lo que el nuevo pabellón de uso compartido aliviará la presión sobre las instalaciones públicas de la localidad.