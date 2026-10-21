Sergio Pérez ‘Willy’ es el nuevo entrenador del Alcañiz CF

El Alcañiz Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador para su primer equipo. Sergio Pérez, conocido futbolísticamente como ‘Willy’, será el encargado de dirigir al conjunto alcañizano en Regional Preferente después de que la entidad anunciara hace tan solo un día la salida de Rafa Bericat tras la derrota liguera ante el Fuentes (1-6) este pasado fin de semana.

El nuevo técnico llega al banquillo blanquinegro con experiencia en el fútbol regional y un amplio conocimiento de la categoría. El club ha confirmado su incorporación a través de un comunicado en el que le da la bienvenida y expresa su confianza en que su trayectoria sea un impulso para el equipo en esta nueva etapa.

Experiencia en Regional Preferente y Tercera División

Willy cuenta con experiencia al frente de diferentes equipos del fútbol aragonés. Durante cinco temporadas dirigió al Quinto en Regional Preferente y también formó parte del cuerpo técnico del Borja cuando el conjunto competía en Tercera División.

Más recientemente, entrenó al Atlético Calatayud durante dos etapas repartidas entre las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Su conocimiento de la categoría ha sido uno de los aspectos destacados por el Alcañiz CF para afrontar este nuevo reto.

Desde la entidad confían en que su experiencia y conocimiento del fútbol regional contribuyan a mejorar la situación deportiva del primer equipo y permitan iniciar una nueva etapa con garantías.

Un cambio de rumbo tras un inicio complicado

La llegada de Willy se produce después de que el Alcañiz CF decidiera prescindir de Rafa Bericat, que había permanecido 15 meses al frente del equipo. La derrota por 1-6 ante el Fuentes, la tercera consecutiva, precipitó una decisión que puso fin a la etapa del técnico después de que el conjunto rozara el ascenso a Tercera Federación la pasada campaña.

El inicio de curso ha estado marcado por la irregularidad y los malos resultados. Tras siete jornadas disputadas, el equipo suma seis puntos y ocupa la penúltima posición del grupo 2 de Regional Preferente, una situación que ha llevado al club a buscar un cambio en el banquillo.

Con la incorporación de Willy, el Alcañiz CF abre una nueva etapa con la intención de revertir la dinámica y recuperar sensaciones en la competición. El club ha dado la bienvenida al nuevo entrenador y le ha deseado suerte en su nuevo reto, con un mensaje dirigido también a la afición: "¡Bienvenido, Willy! ¡Vamos, Alcañiz!".