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30 AGO 2026|

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Y tanto que se podía… La afición invade la pista y se pone a los pies de Márquez, el rey de Motorland Aragón

FOTOGALERÍAS. El público ha podido pisar el circuito para asistir al podio de MotoGP, además de tomarse fotografías y recrearse en el escenario donde transcurre la acción. Esto, y la Hero Walk de la mañana, han sido momentos de cercanía con las estrellas de MotoGP

Fotos emulando las tumbadas de los pilotos de MotoGP en el propio circuito de velocidad de Motorland Aragón. / B. Severino
Fotos emulando las tumbadas de los pilotos de MotoGP en el propio circuito de velocidad de Motorland Aragón. / B. Severino

Beatriz Severino30 08 2026

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El "sí se puede" se volvió a cantar este domingo a los pies del podio. Arriba estaba el esperado porque Motorland Aragón no sería lo mismo sin él. Y no defrauda Marc Márquez. El sábado en el podio de la Tissot Sprint recogió el recado de la afición que celebraba su victoria en la Fan Zone cántadole el "sí se puede". Bezzecchi se lo había puesto tan complicado, que hasta le arrebató un record; pero el catalán parece que se crece en estas situaciones.

Este domingo se quedó con el mensaje y ganó, se volvió a coronar en Alcañiz. Y lo hizo ante la afición que aguantó un sol de justicia para ir hasta el podio en la invasión de pista. De hecho, el sábado en la Fan Zone, Márquez lo primero que agradeció fue el aguante bajo el sol. Este domingo se subió al podio junto a Bezzecchi, que terminó tercero, y junto a Acosta como segundo, que fue una de las sorpresas.

"Para cómo nos ha ido el fin de semana, demasiado hemos hecho con estar segundos", decía el de Mazarrón al speaker Cesc Vila. El murciano fue aplaudido y jaleado desde la pista y con muchos vivas a Murcia. El sábado en la Fan Zone en una entrevista en el escenario ya lamentó todos los fallos. "Me he equivocado hasta en la parrilla", decía con su sinceridad y naturalidad.

Invasión de pista para ver el podio de MotoGP y disfrutar de la experiencia de pisar el circuito. / B. Severino

"¡Hala, es muy grande": fotos y vídeos sobre el asfalto del circuito para el recuerdo en la invasión de pista

Tras la finalización de la carrera de MotoGP se abrieron los accesos de las gradas para que la afición pudiera bajar a pista en la llamada "invasión controlada de pista" y vivir un momento especial. Hubo cierto desconcierto entre el público a la hora de encontrar esas salidas, y algunas distan bastante del podio. Una vez detectadas, la afición que quiso se lanzó a la pista y ahí empezó el show de fotos, vídeos y un momento para recrearse. No siempre se puede pisar el mismo asfalto en el que compiten los ídolos. "¡Hala! Es muy grande", decía un niño. Y es que, una vez se pone un pie en el circuito es cuando se es consciente de la magnitud.

Ahí terminaron las prisas para muchos por llegar al podio porque lo que iban viendo por el camino les gustaba bastante. Los aficionados se tomaron fotos con la línea de meta y salida, con la curva e incluso emulando en el suelo las poses de las tumbadas de las motos. Fotos con el pulgar arriba, selfies, picados y contrapicados. Fotos de pie, sentados en el asfalto o en las sillas de campista con las que han pasado todo el fin de semana, y fotos con todas las poses imaginables.

Fotos y autógrafos en el Hero Walk con alfombra roja y los ídolos de MotoGP. / B. Severino

Alfombra roja y selecta en el Hero Walk

La jornada dominical de actividades con la afición empezó a las 11.00 con el Hero Walk. El público pudo disfrutar de ver de cerca a sus ídolos de MotoGP previa adquisición de una entrada ya que el aforo es limitado. Las agotaron sábado y domingo para ver a los pilotos de las tres categorías. Los de la categoría reina tenían su cita el domingo y llegaron al recinto en el remolque que les dio una vuelta por el complejo del motor. Una vez en el Hero, se pasearon por la alfombra roja y firmaron autógrafos. Se hicieron fotos y se marcharon a sus boxes subidos en las scooters con las que les esperaba gente de sus equipos.

"Aquí es el único sitio donde no me salto este momento, pero fuera no suelo hacerlo. El domingo es exigente y tenemos que estar concentrados en la carrera, pero había que estar con la afición este rato", se sinceró Marc Márquez en el micrófono de Vila. Fue el más buscado, pero también Acosta, Jorge Martín, Pol Espargaró o el turco Toprak Razgatlıoğlu, que cuenta con una nutrida y creciente afición. Tras unos minutos con la afición regresaron con sus equipos para concentrarse y empezar a prepararse para la gran carrera que tenían apenas tres horas más tarde.

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