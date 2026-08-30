Marc Márquez convierte Motorland en un golpe de autoridad en el Mundial de MotoGP

Motorland Aragón vuelve a hacer sonreír a Marc Márquez tras una semana de seriedad y concentración. El piloto de Ducati Lenovo ha cerrado el Gran Premio Michelin de Aragón con una actuación perfecta y ha sumado su segunda victoria del fin de semana en Alcañiz, un resultado que trasciende el triunfo y adquiere una enorme importancia en la lucha por el Mundial.

El ilerdense ha completado los 37 puntos disponibles durante el fin de semana y ha salido reforzado de una cita en la que Marco Bezzecchi le ha obligado a emplearse a fondo. El italiano ha vuelto a convertirse en una amenaza para la Ducati durante los primeros compases, mientras Pedro Acosta se ha encargado de poner todavía más emoción a la pelea por las posiciones delanteras.

La victoria permite además a Márquez situarse segundo en la clasificación del campeonato y acercarse a Jorge Martín. El líder ha terminado quinto y ahora conserva únicamente 19 puntos de margen sobre el piloto de Ducati.

Bezzecchi obliga a Márquez a trabajar la victoria

La carrera ha comenzado con un nuevo duelo entre Márquez y Bezzecchi. El italiano partía nuevamente desde la primera posición después de haber logrado la pole y ha tratado de aprovechar esa ventaja para mantenerse al frente.

Marc no ha tardado en intentarlo. El español ha atacado en la primera frenada y ha conseguido colocarse por delante, aunque Bezzecchi ha encontrado rápidamente la manera de recuperar el mando. El intercambio entre ambos se ha prolongado durante las siguientes curvas y ha dejado claro que el triunfo no iba a ser un paseo para Márquez.

En la curva 15 de la sexta vuelta, el piloto español se ha lanzado por el interior y ha conseguido colocarse delante de la Aprilia. Bezzecchi ha respondido acelerando con fuerza y ambos han llegado prácticamente emparejados a la siguiente zona del circuito, circulando a más de 300 kilómetros por hora.

Esta vez Márquez ha conseguido defender la posición y ha comenzado a marcar el ritmo de la carrera.

Acosta vuelve a sacar petróleo de la KTM

Mientras Márquez y Bezzecchi protagonizaban el duelo por la victoria, Pedro Acosta se ha convertido en otro de los grandes protagonistas. El piloto murciano ha permanecido durante muchas vueltas en el grupo delantero y ha llegado a rodar muy cerca del líder.

Márquez ha necesitado aumentar el ritmo para abrir hueco. En la vuelta 14 ha establecido el giro más rápido de la carrera y ha conseguido llevar su ventaja hasta las nueve décimas respecto a Acosta.

El piloto de KTM ha aprovechado entonces la situación para superar a Bezzecchi y hacerse con una segunda plaza que ya no perdería. Acosta ha terminado a 1,7 segundos de Márquez y ha vuelto a ofrecer una demostración individual de enorme valor con la KTM.

La diferencia respecto al resto de pilotos de la marca austríaca ha vuelto a ser significativa. Enea Bastianini, siguiente representante de KTM en la clasificación, ha cruzado la meta en octava posición, a más de 25 segundos del ganador.

Bezzecchi ha tenido que conformarse finalmente con el tercer escalón del podio. El italiano terminó a 1,8 segundos de Acosta y disfrutó de un margen superior a los cinco segundos sobre su perseguidor inmediato. En Aragón sube por primera vez al podio.

Álex Márquez se queda a las puertas del podio

Álex Márquez ha terminado cuarto después de una carrera en la que ha llegado a aspirar a mucho más. El piloto del Gresini Racing se ha encontrado en el grupo delantero, pero ha perdido posiciones durante el incidente inicial protagonizado por su hermano y posteriormente ha tenido que recuperar terreno.

Finalmente ha lograda avanzar dos puestos para terminar justo fuera del podio.

Por delante ha terminado Jorge Martín. El piloto madrileño ha vuelto a ocupar la quinta posición, repitiendo el resultado conseguido el sábado, pero el desenlace tiene ahora una lectura especialmente relevante para la clasificación general.

Márquez recorta distancias y pone el Mundial al rojo vivo

Los resultados de Motorland cambian de forma notable el escenario del campeonato. Márquez abandona Aragón con 37 puntos sumados durante el fin de semana y ya es segundo de la general.

Martín, por su parte, mantiene el liderato, aunque su colchón se ha reducido hasta las 19 unidades. El piloto de Ducati ha recortado una diferencia que antes de la cita de Silverstone había llegado a situarse en 18 puntos a favor del madrileño.

El Mundial entra así en una nueva fase con Márquez lanzado y Martín obligado a reaccionar. La próxima parada será Misano, un trazado que ambos conocen bien y en el que volverán a jugarse mucho más que una victoria.