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29 AGO 2026|

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Motorland le grita «¡sí se puede!» a Marc Márquez que cumple la profecía y se vuelve a imponer en la Sprint del GP de Aragón

El piloto de Ducati Lenovo se impone por delante de su hermano Álex y Marco Bezzecchi y suma su vigésima victoria en una carrera al sprint

Marc Márquez en el podio de la Tissot Sprint ubicada en la Fan Zone / Bea Severino
Marc Márquez en el podio de la Tissot Sprint ubicada en la Fan Zone / Bea Severino

Jesús Burgos29 08 2026

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Marc Márquez sigue escribiendo su propia historia en Motorland Aragón. El piloto de Ducati Lenovo ha vuelto a imponerse este sábado en el Tissot Sprint del Gran Premio de Aragón de MotoGP, una victoria que consigue por tercer año consecutivo en el circuito alcañizano. El ocho veces campeón del mundo, que partía desde la segunda posición después de que Marco Bezzecchi le arrebatara la pole, reaccionó a la perfección en la salida para hacerse con el liderato y controlar la carrera hasta la bandera a cuadros.

El de Cervera tuvo que hacer frente a las altas temperaturas y al menor agarre del asfalto, además de una elección de neumáticos diferente a la de Bezzecchi. Mientras el italiano de Aprilia optó por el compuesto trasero blando, Márquez y su hermano Álex apostaron por el medio. La estrategia del piloto de Ducati funcionó y, desde los primeros compases, comenzó a abrir una distancia que llegó a superar los ocho décimas en apenas cuatro vueltas.

Una salida perfecta de Márquez

La carrera arrancó con Márquez adelantando a Bezzecchi en los primeros metros para colocarse al frente. Por detrás, Pedro Acosta protagonizó una de las primeras acciones destacadas al superar a Jorge Martín y Raúl Fernández, mientras Luca Marini se iba al suelo en la curva 7.

Las incidencias se sucedieron durante las primeras vueltas. Fabio Di Giannantonio sufrió una caída en la curva 16 y, poco después, Francesco Bagnaia perdió posiciones tras cometer un error que le relegó hasta la undécima plaza. El italiano de Ducati no pudo volver a entrar en la lucha por los puntos.

Mientras tanto, Márquez marcaba el ritmo en cabeza. El piloto catalán aprovechó las características de Motorland, un trazado en el que se siente especialmente cómodo, para construir una ventaja que sus perseguidores no pudieron neutralizar.

Álex Márquez aguanta a Bezzecchi

La principal batalla por las posiciones de podio estuvo protagonizada por Álex Márquez y Marco Bezzecchi. El italiano comenzó a recortar distancias durante la segunda mitad del Sprint, pero el piloto de Gresini Racing respondió incrementando nuevamente el ritmo para mantener la segunda posición.

Por detrás, Acosta también buscó acercarse al grupo delantero. El piloto de KTM llegó a rodar más rápido que sus rivales en las últimas vueltas, aunque el reducido número de giros del Sprint le impidió luchar finalmente por el podio.

La pelea por los puntos se mantuvo abierta hasta el final. Fermín Aldeguer protagonizó una destacada remontada y consiguió avanzar hasta la sexta posición, mientras que Johann Zarco terminó noveno y permitió a Honda LCR colocar a uno de sus pilotos en la zona de puntos. El francés continúa así con su notable regreso después de haberse perdido varias carreras por lesión.

Vigésima victoria al sprint para Márquez

Marc Márquez cruzó la línea de meta con 1,140 segundos de ventaja sobre Álex Márquez, mientras que Bezzecchi completó el podio. El resultado supone la tercera victoria consecutiva del 93 en el Sprint del Gran Premio de Aragón y confirma su enorme fortaleza en un circuito que considera prácticamente como su pista de casa.

Además, Márquez alcanza con este triunfo las 20 victorias en carreras al sprint, convirtiéndose en el piloto con más triunfos en esta modalidad desde su introducción en MotoGP.

El resultado también tiene consecuencias en la clasificación del campeonato. Márquez recupera la tercera posición y supera a Ai Ogura, que no participa este fin de semana debido a su lesión. El piloto de Ducati se queda ahora a 33 puntos de Jorge Martín, líder del Mundial.

El Sprint deja así a Márquez como principal candidato para la carrera larga del domingo, aunque Bezzecchi ya ha demostrado durante todo el fin de semana que Aprilia tiene argumentos para plantar cara. El italiano partirá desde la pole y buscará cambiar el guion en la prueba que repartirá los puntos más importantes del Gran Premio de Aragón.

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