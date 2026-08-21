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21 AGO 2026|

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Cristiano Torres, Damián Castaño y Diego García protagonizarán la corrida de toros de las fiestas en Alcañiz

La programación incluye vaquillas, concurso de recortadores y Fútbol Vaca, además de la corrida del 12 de septiembre. El precio de las entradas para la corrida oscila entre los 20 y los 70 euros

El cartel para las Fiestas Patronales se presentó este jueves en la plaza de toros. /Ayto. de Alcañiz
El cartel para las Fiestas Patronales se presentó este jueves en la plaza de toros. /Ayto. de Alcañiz

La COMARCA21 08 2026

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Alcañiz

Cultura y OcioFiestas patronales

Las Fiestas Patronales de Alcañiz contarán con cinco jornadas de actividades taurinas. La principal cita tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 18.00 con la tradicional corrida de toros. Se lidiarán reses de la ganadería Buenavista para los diestros Damián Castaño, Diego García y Cristiano Torres.

Cristiano Torres es un torero aragonés que acaba de tomar la alternativa y que ya destacó en las Fiestas del Pilar del año pasado. Por su parte, Damián Castaño es un diestro consolidado dentro del panorama taurino, mientras que Diego García es un torero madrileño que ya sabe lo que es triunfar en la plaza de toros de Las Ventas.

Carlos Sánchez, empresario encargado de la gestión de la plaza de toros por segundo año consecutivo, ha señalado que se trata de un cartel "muy atractivo" y ha confiado en que este año se registre "más afluencia que el año pasado". No obstante, ha destacado que en la pasada edición quedó "encantado con la asistencia del público" y que "todo salió bien".

Cartel de los festejos taurinos durante las fiestas patronales de Alcañiz de 2026./ AYTO

Además, el coso bajoaragonés acogerá vaquillas durante las mañanas de los días 9, 10 y 13 de septiembre. El concurso de recortadores está previsto para el día 11, a las 22.00. Otro de los actos taurinos habituales de las fiestas de Alcañiz, el Fútbol Vaca, tendrá lugar el 10 de septiembre a las 18.00.

Precios para la corrida

El carné de fiestas tiene un precio de 30 euros e incluye la entrada a las tres mañanas de vaquillas, el Fútbol Vaca y el concurso de recortadores. En cuanto a la corrida de toros, la entrada anticipada para peñistas en sol cuesta 20 euros con carné de fiestas, mientras que si se adquiere el mismo día tendrá un precio de 25 euros.

Para quienes no dispongan del carné, la entrada general para la corrida oscilará entre los 35 euros en sol y los 70 euros en sombra. Las Mañanas Vaquilleras tendrán un precio de 6 euros, mientras que la entrada general para el Fútbol Vaca y el concurso de recortadores será de 10 euros.

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