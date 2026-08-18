Emiliano Doñate será el pregonero de las fiestas de Alcañiz 2026

Emiliano Doñate es uno de los rostros más visibles de los festejos alcañizanos, y era un secreto a voces que este año sería el encargado de dar el Pregón de las Fiestas de la ciudad, aunque el Ayuntamiento no lo ha hecho oficial hasta este martes. «La verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa cuando me llamó el alcalde», ha destacado.

El próximo sábado 5 de septiembre en la plaza de España volverá a sonar una de las voces más familiares para todos los vecinos. Aunque pretende que «sea una cosa sencilla y que la gente sepa lo que es la trastienda de las fiestas». Doñate, que estuvo como técnico de festejos desde 1997 hasta 2017, sabe bien qué es ostentar el cargo de pregonero: «Hay momentos muy alegres, muy divertidos, tristes, de nervios... Y eso es lo que quiero reflejar en el pregón».

Aunque no es alcañizano de nacimiento, ha vivido las patronales en primera línea y es consciente de la complejidad que supone organizarlas. Por ello, considera que lo más importante de las fiestas es la predisposición de la gente a pasarlo bien. Aunque no es capaz de quedarse con un solo acto, asegura que lo más emocionante es la alegría de los niños. «Ver a los niños medio llorando, medio sonriendo con los cabezudos, te llena de energía cuando estás cansado».

Unas pinceladas sobre su trayectoria

Emiliano llegó como sacerdote a Alcañiz, aunque unos años después lo dejó y ejerció como profesor de religión en el instituto de la ciudad. Allí fue donde conoció a su mujer, Carmina Prades. En el año 1997 entró como técnico de festejos en el Ayuntamiento y desde entonces fue el encargado de realizar cada acto que se celebraba en Alcañiz. Desde el Vencimiento del Dragón, hasta el mercado medieval y el día de la paz.

En el año 2017, tras su jubilación, fue quinto y prior de la ermita de Pueyos. A pesar de qua ya no está activo «continúa colaborando con los festejos siempre que se le necesita», ha señalado Tito Lizana, actual Técnico de Festejos. Además, este año retransmitió en directo el Vencimiento del Dragón con Radio La Comarca.