Una recreación de La Casita de Bad Bunny y orquesta La Misión animarán la noche alcañizana durante sus fiestas

Alcañiz ya cuenta los días para vivir sus días grandes. Del 8 al 13 de septiembre la ciudad celebrará las fiestas patronales en honor a la Virgen de Pueyos y el Santo Ángel Custodio con una programación adaptada a todos los públicos, que ha presentado este martes la concejala de Festejos, Marta Alquézar, junto al técnico, Tito Lizana, y el alcalde, Miguel Ángel Estevan.

El próximo sábado 5 de septiembre, la plaza de España volverá a acoger la presentación de las Damas de Fiestas y el Pregón, con el que comienzan los actos festivos. Por la noche, una recreación de la casa de Bad Bunny llegará hasta la pista roja de Alcañiz con La Casa de lo Perreo, la entrada tiene un coste de 15 euros, aunque con el carnet de fiestas el precio será de 10 euros.

La orquesta La Misión desembarcará en la capital del Bajo Aragón el 9 de septiembre en la calle Ramón J. Sender, junto al instituto. Además, se va a contar con los tributos a Extremoduro, Fito y Fitipaldis, el Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, Héroes del Silencio y el Dúo Dinámico.

Marta Alquézar, Emiliano Doñate, Miguel Ángel Estevan y Tito Lizana durante la presentación del programa de fiestas de 2026./ G.R.

Aunque también va a haber música en directo con grupos locales como Azero, Sabor a Rumba, Cuatro de Copas y los Dulzaineros del Bajo Aragón. Estas actuaciones serán gratuitas. La noche del 12, será el turno del artista gallego John Pollõn que actuará en la pista roja. La fiesta continuará cada noche con sesiones de DJ en la pista roja, para acceder el bono de fiestas tiene un coste de 30 euros, aunque no incluye la entrada de la noche del 5 de septiembre.

Novedades

Como principales novedades, este año habrá un tardeo ligth organizado por la peña 'Los Increíbles', una cita para adolescentes con música y sin alcohol. Además, este año no se llevará a cabo el recorrido de peñas previo al Chupinazo Fest y se ha sustituido por tres recorridos peñeros nocturnos tras los toros de fuego.