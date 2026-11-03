La alcañizana Alba Pitarque gana 12.580 euros en el programa ‘Allá tú’

La alcañizana Alba Pitarque se ha llevado 12.580 euros en el programa de Telecinco Allá Tú. Ha sido el primer programa en el que participaba la bajoaragonesa y fue la elegida para disputar el programa del pasado lunes 2 de noviembre. La joven ha estado acompañada por su novio Jaime y han ido aceptando las ofertas de la banca y abriendo cajas.

En la cuarta oferta de la banca, sus compañeros Ángel y Donato le han animado a plantarse, mientras que Rafa, otro concursante, le ha alentado a continuar. Sin embargo, ha decidido plantarse, renunciando así a abrir su caja, la número 4, y se ha llevado 12.580 euros.

Ahora, con el dinero ya en su bolsillo, lo destinará a hacer un viaje a Egipto con Jaime, su pareja.