Actualizado 20:11

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

03 NOV 2026|

Actualizado 20:11

La alcañizana Alba Pitarque gana 12.580 euros en el programa ‘Allá tú’

La bajoaragonesa se ha plantado en la cuarta oferta de la banca del concurso, renunciando a su caja, y se ha llevado el premio

Alba participando en el concurso de Telecinco junto a su novio Jaime./ L.C.
Alba participando en el concurso de Telecinco junto a su novio Jaime./ L.C.

La COMARCA03 11 2026

Comentar

ActualidadCultura y OcioLa COMARCA TV

La alcañizana Alba Pitarque se ha llevado 12.580 euros en el programa de Telecinco Allá Tú. Ha sido el primer programa en el que participaba la bajoaragonesa y fue la elegida para disputar el programa del pasado lunes 2 de noviembre. La joven ha estado acompañada por su novio Jaime y han ido aceptando las ofertas de la banca y abriendo cajas.

En la cuarta oferta de la banca, sus compañeros Ángel y Donato le han animado a plantarse, mientras que Rafa, otro concursante, le ha alentado a continuar. Sin embargo, ha decidido plantarse, renunciando así a abrir su caja, la número 4, y se ha llevado 12.580 euros.

Ahora, con el dinero ya en su bolsillo, lo destinará a hacer un viaje a Egipto con Jaime, su pareja.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El Corcho de Alcañiz volverá a levantarse otra vez tras tres años del inicio de las obras de las travesías

El MITMA reconoce las deficiencias y presenta seis propuestas de mejora para reparar la zona de los torreones tras visitar las obras el pasado 22 de octubre

Comentar

El Corcho de Alcañiz volverá a levantarse otra vez tras tres años del inicio de las obras de las travesías

Teruel Existe acusa de «hipócritas» a los alcaldes de la plataforma de la A-68: «Solo plantean manifestarse cuando llegan las elecciones»

La formación lamenta que no ha habido avances en la carretera desde su salida del Congreso en 2023 y advierte que el MITMA podría reconvertir el proyecto y dejar la...

2

Teruel Existe acusa de «hipócritas» a los alcaldes de la plataforma de la A-68: «Solo plantean manifestarse cuando llegan las elecciones»

La Policía Local de Caspe detiene a una persona e interviene seis alijos de drogas y dos armas prohibidas durante Expo Caspe

Los agentes también han denunciado a dos conductores por consumo de sustancias estupefacientes y han intervenido en una reyerta durante la celebración de la feria

Comentar

La Policía Local de Caspe detiene a una persona e interviene seis alijos de drogas y dos armas prohibidas durante Expo Caspe
Periódico del Bajo Aragón Histórico