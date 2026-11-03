Teruel Existe acusa de «hipócritas» a los alcaldes de la plataforma de la A-68: «Solo plantean manifestarse cuando llegan las elecciones»

Teruel Existe ha calificado de «hipócrita» la actitud de los alcaldes que conforman la plataforma de municipios afectados por la A-68. Lo ha hecho desde las Ventas de Valdealgorfa, en una convocatoria para denunciar la inacción del Ministerio de Transportes sobre la vía y que se celebra apenas 24 horas antes de la manifestación que los ediles preparan en Fuentes de Ebro. «Nosotros llevamos reivindicando la carretera de forma permanente desde hace años. Hemos tenido manifestaciones cada dos meses desde hace tres años y la verdad es que ahora nos sorprende la actitud hipócrita de algunos representantes públicos que, solo ahora, cuando llegan las elecciones, se acuerdan de la carretera», ha apuntado el portavoz de la formación, Tomás Guitarte.

La formación ha defendido que desde el principio ha apostado por «la unidad» para pedir el desdoblamiento de la carretera y ha vuelto a pedir que no se convierta la denuncia «en una cuestión meramente electoralista». «Agradecemos a esta plataforma de alcaldes que ahora se sumen a las reivindicaciones que lleva haciendo en el territorio Teruel Existe desde hace tres años», ha apostillado Guitarte. Aseguran que la plataforma está conformada en su mayoría por alcaldes del PP y del PSOE. «Han tenido posibilidades de exigir a los suyos que se haga esta autovía», ha apuntado el portavoz.

Guitarte sostiene que miembros del movimiento estarán presentes en la protesta convocada para este miércoles en Fuentes de Ebro. «Nosotros no somos como ellos. Nosotros sí que acudiremos mañana a la concentración que tienen anunciada porque entendemos que la A-68 va mucho más allá de las utilizaciones partidistas y apostamos por estar allí», ha confirmado.

La posibilidad de que la A-68 quede en «una carretera convencional»

Teruel Existe ha lamentado que la paralización de la carretera pueda terminar derivando en un cambio en el proyecto inicial de la A-68. «Mientras aquí se prometió y se ha trabajado siempre en una autovía, probablemente las intenciones ahora sean convertirlo en una vía convencional o un dos más uno», ha lamentado Guitarte. Sostienen que esta posibilidad se plantea por la falta de avances en las licitaciones y por los proyectos de variantes en las localidades de Azaila e Híjar.

Según el partido, los avances en la carretera se frenaron en 2023, con su propia salida de la política nacional. En este sentido, de los seis tramos pendientes, quedan tres por redactar y sigue pendiente la licitación de los tramos entre Fuentes de Ebro y Quinto, El Regallo y Alcañiz, y Alcañiz y las Ventas de Valdealgorfa. Guitarte sostiene que, si los tramos todavía no se han licitado, es «para que sea factible dar pasos hacia atrás». En este sentido, el portavoz ha defendido su intención de volver al Congreso para «ser capaces de rendirle cuentas al Gobierno de España».

También queda pendiente un estudio informativo para prolongar la A-68 desde las Ventas de Valdealgorfa hasta el Mediterráneo, por Vinaròs. «No entendemos por qué si el diseño estratégico de las autovías que necesita la provincia de Teruel para salir del aislamiento ya está hecho no se dan pasos y se nos van recortando y negando las cuestiones que todo el mundo sabe que son necesarias», ha concluido.

Una oportunidad para el territorio

Guitarte ha estado acompañado por el resto de candidatos que conforman la lista de Teruel Existe al Congreso y al Senado. Así, Daniel Sancho, candidato al Senado, ha recordado que la autovía es «fundamental para fijar población y para garantizar la seguridad vial de sus habitantes».

Por su parte, la número dos en la lista al Congreso, Beatriz Redón, ha equiparado la ejecución de la carretera con «las ayudas al funcionamiento». «El hecho de que no haya una autovía rebaja el nivel competitivo de las empresas de Teruel. Estamos viéndolo con la reindustrialización de Andorra o con el Gran Premio de MotoGP en MotorLand. Si no nos dan la infraestructura, la provincia no se puede desarrollar», ha explicado.

El alcalde de Utrillas y número tres de la lista al Congreso, Joaquín Moreno, ha concluido recordando que, en 20 años de reivindicaciones, «ni Partido Popular ni Partido Socialista han ejecutado ni un solo metro de autovía».