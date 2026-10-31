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31 OCT 2026|

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Una mujer vecina de Alcañiz es trasladada en helicóptero herida grave en un accidente en la A-1409 en Castelserás

La conductora de 57 años es natural de La Cañada de Verich y ha sido evacuada a un hospital a Zaragoza donde permanece ingresada. El suceso se ha producido a las 14.30 de este sábado

Evacuación de la persona herida tras ser excarcelada por los Bomberos. / DPT
Evacuación de la persona herida tras ser excarcelada por los Bomberos. / DPT

La COMARCA31 10 2026

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Una mujer de 57 años ha resultado herida grave este sádado en un accidente de tráfico en la carretera A-1409 a su paso por Castelserás. El suceso se ha producido en el kilómetro 8 a la altura del puente de la localidad a las 14.30 cuando se dirigía a La Cañada de Verich, de donde es natural y a donde acude con frecuencia. El coche se ha salido de la vía.

El accidente se ha producido en el término de Castelserás. / LC
El accidente se ha producido en el término de Castelserás. / LC

Según detallan fuentes de emergencias, el coche se ha salido por el margen derecho y ha chocado con un caño de hormigón para terminar dando vueltas de tonel. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado 061, Protección Civil, Bomberos de la DPT del parque de Alcañiz, que han realizado labores de excarcelación de la única opucante del vehículo; Guardia Civil y el helicóptero del 112 que ha evacuado a la herida hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha sido operada y se encuentra ingresada en la UCI.

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