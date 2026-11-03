El Corcho de Alcañiz volverá a levantarse otra vez tras tres años del inicio de las obras de las travesías

Las interminables obras de las travesías de Alcañiz continúan sin llegar a su fin. En septiembre de 2023 comenzaron los trabajos del proyecto de 'Humanización de las travesías de la N-232' que contemplaba una duración de las obras de 18 meses, con el final previsto para el 19 de febrero de 2025. Posteriormente, se concedió al contratista, Conacon Sando, una prórroga de cuatro meses —hasta el 19 de junio de 2025—, pero este plazo tampoco se cumplió.

Debido a los retrasos, el coste de las obras también se ha incrementado. El presupuesto inicial estaba fijado en 6,2 millones de euros, pero los sucesivos retrasos han acabado por generar un sobrecoste que eleva la factura hasta los 7,28 millones de euros, una diferencia que ha tenido que asumir el Ministerio. Entre los motivos de paralización de las obras, cabe recordar la aparición de sillares de la antigua muralla en la zona de los torreones.

Después del descontento del Ayuntamiento de Alcañiz con el mal estado de los trabajos y de que se aprobara por unanimidad en un pleno extraordinario la no recepción de las obras, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), por fin, ha movido ficha. El pasado jueves 22 de octubre, los técnicos municipales, los técnicos del ministerio y el alcalde de Alcañiz tuvieron una reunión presencial en la ciudad. Además, visitaron la zona afectada y desde el ministerio han reconocido la «mala ejecución de los trabajos».

Miguel Ángel Estevan, el primer edil, se muestra satisfecho con la labor realizada por parte de los técnicos del consistorio. «Han hecho una gran labor exhaustiva para recoger todos los desperfectos en un informe», ha detallado. Además, ha insistido en la preocupación por parte del ministerio en solucionar la zona afectada: «Se han tomado muy en serio nuestras quejas». Por este motivo, representantes de la institución visitaron las obras en Alcañiz y se dieron cuenta de las deficiencias.

Seis propuestas de mejora para la zona de los torreones

La zona de los torreones es la que más afecciones tiene debido a que cuando llueve el agua se queda estancada y no discurre por el alcantarillado con normalidad. Ello se debe a que los conductos de evacuación no tienen la pendiente adecuada. Además, hay otros problemas como la acumulación de sedimentos en el interior de los conductos y tuberías rajadas.

Los técnicos del ministerio acudieron a la reunión con el consistorio con un documento donde aparecían detalladas todas las deficiencias detectadas. Para solventar estos problemas, han preparado seis propuestas de mejora de las obras en esta zona. En estos momentos, los técnicos del ayuntamiento se encuentran evaluando cuál de todas es mejor. Entre otras cosas, para evitar afecciones de tráfico en las zonas.

Una de las opciones propone cortar la circulación en todo el tramo, mientras que otra mantiene abierto uno de los carriles. «Estamos buscando la solución más óptima y que menos molestias ocasione a los vecinos», asegura el alcalde. Aunque no hay una fecha concreta para el inicio de las obras de reparación de la zona afectada, Estevan afirma que «en cuanto los técnicos tomen la decisión sobre cuál es la mejor propuesta, las obras comenzarán inminentemente».

El resto de deficiencias también serán reparadas

La zona del corcho no es el único punto en el que las obras estaban mal realizadas. En el paseo Andrade, la instalación incumple el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Además, hay empalmes en las arquetas de la luz resueltos con cinta aislante y cables seccionados por la mitad. Ante estas afecciones, Miguel Ángel ha asegurado que el MITMA «los irá resolviendo poco a poco».

Estas obras, que tenían prevista su fecha de finalización en febrero de 2025, todavía no han finalizado y no hay una nueva fecha de entrega. La titularidad de la vía continúa a nombre del ministerio y seguirá siendo así hasta que el consistorio confirme que las obras se han realizado correctamente y no hay riesgos para los ciudadanos.