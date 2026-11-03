La Policía Local de Caspe detiene a una persona e interviene seis alijos de drogas y dos armas prohibidas durante Expo Caspe

La Policía Local de Caspe ha llevado a cabo diversas actuaciones en materia de seguridad ciudadana y vial durante la celebración de Expo Caspe. El dispositivo desplegado con motivo de la feria se ha saldado con una detención por quebrantamiento de una orden de protección, dos denuncias por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes y la intervención de drogas y armas prohibidas.

Entre las actuaciones realizadas, los agentes han intervenido en una reyerta y han investigado a una persona por el robo de un teléfono móvil. Asimismo, han incautado seis alijos de sustancias estupefacientes y dos armas prohibidas.

En materia de seguridad vial, la Policía Local ha establecido diferentes puntos de control en los que se han practicado numerosas pruebas de alcoholemia. Estas actuaciones han formado parte del dispositivo especial organizado para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir posibles incidentes durante la celebración del certamen.

La Policía Local ha destacado especialmente la coordinación y cooperación con la Guardia Civil de Caspe. Ambos cuerpos han desplegado dispositivos conjuntos para reforzar la seguridad ciudadana y el control del tráfico durante los días de celebración de la feria.