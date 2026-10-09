Aragón-Teruel Existe se suma a las coaliciones: Los de Guitarte quieren liderar su propia papeleta «aragonesista» para el 29-N

El juego de las coaliciones no cesa en la comunidad autónoma y Aragón-Teruel Existe también quiere liderar su propio proyecto. El coordinador general de Aragón Existe, Valero Aguayos, ha comparecido este viernes junto a Tomás Guitarte para anunciar su intención de formar «una confluencia de partidos aragonesistas para presentarse a las próximas elecciones generales del 29-N».

«Estamos aquí porque llevamos toda la semana oyendo hablar de confluencias y frentes comunes, y se nos ha situado en el debate sobre la unificación en coalición. Hoy queremos presentar la propuesta en la que llevamos trabajando estos últimos días. Queremos dirigirnos a los partidos de ámbito aragonés, a aquellos que defendemos el territorio, como Teruel Existe y Aragón Existe. Nosotros somos quienes no tenemos amo en Madrid ni en Barcelona. Podríamos crear una candidatura capaz de representarnos en el Parlamento e influir en el próximo Gobierno de España, no en beneficio de los partidos, sino para defender los intereses de Aragón y hacer frente a la deuda histórica que el resto del Estado tiene con nuestra comunidad», ha apuntado.

Los representantes sostienen que la propuesta está abierta a todas las formaciones regionalistas de Aragón. Así, en la invitación se incluyen Chunta Aragonesista, las personas que han quedado descolgadas del Partido Aragonés tras su integración en el PP, Aragoneses, Tú Aragón y movimientos municipalistas. «Hay muchos movimientos con los que ya hemos hablado y que queremos que se sumen. Creemos que una confluencia de partidos aragonesistas es fundamental de cara a las próximas elecciones generales», ha apuntado Aguayos, quien sostiene que el acuerdo ya se está trabajando.

Primeras pinceladas del programa

Aragón-Teruel Existe aspira a un acuerdo que sirva para unir «a todos los partidos que sean capaces de anteponer Aragón a la ideología». Aun así, la agrupación ya ha querido marcar las primeras líneas de su programa. Entre otras cuestiones, ambos representantes han enumerado las conexiones que hacen falta en Aragón con Francia a través del Pirineo y el eje Cantábrico-Mediterráneo, los problemas de vivienda, la compensación territorial mediante impuestos y la paralización de los grandes proyectos energéticos. «Queremos recordar que el 90 % del territorio aragonés está formado por núcleos pequeños y que la despoblación sigue siendo una de las mayores amenazas para nuestra comunidad», han recordado.

La agrupación queda a la espera de respuestas, ya que «la propuesta ya la conocen todos los partidos que hemos citado: Chunta Aragonesista, Tú Aragón y Aragoneses. También la conocen alcaldes y exalcaldes del Partido Aragonés que se sienten traicionados, así como varios movimientos locales y comarcales con los que hemos hablado».

Rechazo a Frente Amplio

Sobre la propuesta que Jorge Pueyo hizo el lunes tras el adelanto electoral para que Aragón Existe se incluyera bajo el paraguas de Frente Amplio, el partido sostiene que no tiene intención de «participar en una imposición estatal, llámese ahora Frente Amplio, como en anteriores elecciones se llamó Sumar y antes Podemos. Esos experimentos ya los hemos probado y sabemos que se diluyen cuando los diputados aragonesistas que forman parte de esas coaliciones entran en el Congreso». «Nosotros nacemos y vivimos en Aragón; tenemos raíces en el territorio y no dependemos de nadie. Queremos que esta candidatura sea así», han sentenciado.

Ante la pregunta de si, en caso de que no saliera adelante la coalición, Aragón Existe se presentaría a las elecciones, Valero Aguayos explicó que «tenemos hasta el viernes 16 para presentar las coaliciones, así que todavía estamos a tiempo. Tenemos los medios para hacerlo y agotaremos todas las vías hasta el último momento. Pero si esta coalición que proponemos no sale adelante, conviene recordar que en las anteriores elecciones Aragón Existe concurrió con Teruel Existe en una coalición meramente aragonesa, con el nombre de Coalición Existe. Esa vía también es viable».

La necesidad de una voz aragonesista

Por su parte, Tomás Guitarte dijo que «es imprescindible que haya una voz aragonesa que no tenga amo en Madrid. Esa es la cuestión clave para que puedan prosperar las reivindicaciones y para corregir los déficits históricos que existen en la comunidad, que son muchos. Otros se presentan a las elecciones dentro de partidos nacionales, pero, en cuanto llegan las órdenes de sus cúpulas, desaparece el sentimiento aragonés y la voluntad de luchar por Aragón. Creo que demostramos, cuando estuvimos en Madrid, que se pueden hacer muchas cosas incluso con una representación muy reducida. Los aragoneses debemos comprender que, si no estamos allí con autonomía total, nadie defenderá nuestros intereses».

