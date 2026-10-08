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08 OCT 2026|

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Izquierdo propone al comité ejecutivo del PAR integrarse en las listas del PP para las elecciones generales del 29-N

El presidente aboga por una papeleta única de centro-derecha y pide no fragmentar el voto de la comunidad autónoma. Algunos miembros de la ejecutiva aseguran sentirse sorprendidos ante la propuesta

El líder del PAR, Alberto Izquierdo y Jorge Azcón en la última ronda de contactos antes de las elecciones./DGA
El líder del PAR, Alberto Izquierdo y Jorge Azcón en la última ronda de contactos antes de las elecciones./DGA

La COMARCA08 10 2026

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Elecciones 29-N

ActualidadPolítica

El Presidente del PAR, Alberto Izquierdo, quiere que los aragonesistas se presenten a las próximas elecciones generales del 29-N en coalición del Partido Popular. Es la propuesta que el político presentará ante el Comité Ejecutivo en la reunión prevista para este mismo jueves. Según el propio portavoz en declaraciones a Cadena Ser Aragón defiende una candidatura conjunta del centro derecha y apuesta por una «papeleta única» para los comicios nacionale.

El comité ejecutivo que reune a sus 25 miembros en Zaragoza a partir de las 19.30 tendrá que ratificar la propuesta. Según ha podido saber La COMARCA existen discrepancias entre los miembros y no está claro si la decisión podrá salir adelante. Fuentes del partido has asegurado sentirse «muy sorprendidos» ante una noticia que, sostienen, les ha llegado directamente a través de los medios de comunicación. Aun así, hay otra parte de los dirigentes aragonesistas que defiente que se trata de una decisión interna de consenso.

Tras el último batacazo en las urnas que dejó al partido fuera de las Cortes de Aragón y el posterior fichaje de su presidente como asesor del Jorge Azcón, la división entre las filas aragonesistas es más que palpable. En junio muchas voces ya se alzaron contra la entrada de Izquierdo como cargo de confianza del Ejecutivo popular, pero entonces el aun presidente se comprometió a un verano «de trabajo incansable» para recuperar la confianza de sus militantes.

Ahora, Izquierdo cambia su postura y apela a la responsabilidad de no fragmentar el voto. «Es importante que, en Aragón, por un puñado de papeletas, no deje de salir un diputado que pueda condicionar las mayorías de nuestro país en una dirección que no queremos». Por ello defiende que PAR y PP vayan juntos, como ha ocurrido en otras citas electorales y siguiendo la estela de la escisión de Aragoneses, que ya se integró en las listas populares durante las últimas municipales en 2023. "Creo que es importante unificar el criterio. De la papeleta única de la que algunos en la izquierda hablan, también tenemos que hablar desde la derecha". En definitiva, ha dicho, "dar a los aragoneses de centro derecha un lugar de referencia al que votar".

La posibilidad de una alianza no se limitaría a las generales. Sobre las municipales de mayo, Izquierdo aseguró que todavía es pronto, pero que el acuerdo «puede fructificar», aunque recordó que la decisión dependerá también del PP.

Cabe recordar que fuentes del partido confirman que el mayor inconveniente que el partido enfrenta de cara a las generales no es de apoyos sino económico por la importante pérdida de fondos que supone la salida del parlamento aragonés y que dificulta enormemente la posibilidad de volver a presentarse en solitario.

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Comentarios

  1. Que poca vergüenza tiene este hombre!!
    y ha pedido opinión a los militantes???

    Responder

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