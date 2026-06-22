Del cupón de la ONCE al bono de bienvenida: cómo han cambiado los incentivos en el juego en España

En cualquier ciudad española hay un kiosco donde un vendedor de la ONCE ofrece el cupón diario. Es una imagen tan reconocible que forma parte del paisaje urbano desde hace décadas. Un boleto de un euro o dos, una posibilidad de ganar 500.000 euros, y una transacción que dura quince segundos. No hay términos y condiciones que leer, no hay requisitos de apuesta, no hay rollover. Pagas, juegas, y si toca, cobras. Esa simplicidad es justamente lo que hace que comparar el juego tradicional con el juego online resulte tan interesante: porque la lógica de los incentivos ha cambiado por completo.

El paisaje del juego en España: lo que sigue funcionando

Antes de hablar de bonos online conviene recordar cuántas formas distintas de jugar conviven en España. La Lotería Nacional, que existe desde 1812, sigue siendo una de las más antiguas del mundo. El Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre paraliza al país cada año, y el sorteo de El Niño, el Sorteo de Verano y los sorteos semanales mantienen un calendario que pocos cambiarían por nada. Junto a ellos están la Primitiva, la Bonoloto, el Euromillón, el Gordo de la Primitiva y el Cuponazo de los viernes, que reparte un premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie acertadas, además de 90 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

La ONCE, fundada en 1938, mantiene una red de más de 20.000 vendedores en toda España. Su cupón diario, los Rascas, el Sueldazo del fin de semana y el Eurojackpot conviven con la lotería tradicional de Loterías y Apuestas del Estado. A todo esto se suman los bingos físicos, los casinos presenciales en Madrid, Barcelona, Valencia, Marbella y otras ciudades, y los salones de juego que han crecido en barrios de muchas capitales en los últimos años. Es un ecosistema con tradición, con identidad regional, y con una característica que el juego online ha cambiado profundamente: la transparencia del incentivo.

El cambio que trajo la regulación de 2012

La Ley 13/2011 reguló por primera vez el juego online en España, y desde 2012 los operadores con licencia compiten en un mercado supervisado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Lo que parecía una pequeña adaptación tecnológica resultó ser un cambio estructural. Según el informe anual de 2025 de la DGOJ, los ingresos brutos del juego online alcanzaron los 1.700,55 millones de euros, un 16,99 por ciento más que el año anterior. El casino online se ha consolidado como el segmento principal con 893 millones de euros, mientras que las apuestas deportivas aportaron 698,13 millones. Las máquinas de azar, dentro del casino, crecieron un 30,78 por ciento.

Lo más llamativo del informe no son los ingresos sino la inversión en marketing. Los operadores destinaron 664,40 millones de euros a promocionar sus plataformas, un 25,84 por ciento más que en 2024. Solo en promociones, que es la partida que recoge los bonos y ofertas para jugadores, se gastaron 347,20 millones. El patrocinio creció un 140,15 por ciento. Para entender la magnitud del cambio basta una comparación: la ONCE nunca ha tenido que ofrecer un bono de bienvenida para que la gente le compre el cupón. El juego online sí.

Bonos de bienvenida: qué son y por qué existen

Un bono de bienvenida es un incentivo que un casino online ofrece al jugador cuando se registra y hace su primer depósito. El formato más común es el bono por depósito: si ingresas 100 euros y el casino te ofrece un bono del 100 por ciento, recibes otros 100 euros para jugar. En total dispones de 200 euros en tu cuenta. La lógica detrás de esta práctica es sencilla. Con 2,15 millones de jugadores activos en España en 2025 y más de 169.000 cuentas nuevas cada mes según la DGOJ, los operadores compiten ferozmente por captar atención en un mercado saturado. El bono es la herramienta más visible de esa competencia.

La diferencia con el cupón de la ONCE es estructural. Cuando compras un cupón pagas dos euros y obtienes una participación clara: un número, un sorteo, un premio si aciertas. Cuando aceptas un bono online recibes saldo adicional, pero ese saldo viene atado a unas condiciones que rara vez se explican con la misma claridad con la que se anuncia la oferta.

El rollover y otras condiciones que conviene leer

El requisito más importante de cualquier bono es el rollover, también llamado requisito de apuesta. Si el bono tiene un rollover de 30x, significa que tienes que apostar 30 veces el importe del bono antes de poder retirar las ganancias asociadas. Con un bono de 100 euros y un rollover de 30x, deberías apostar un total acumulado de 3.000 euros para que el dinero se convierta en saldo retirable. No quiere decir que vayas a perder esa cantidad. Quiere decir que el volumen total de tus apuestas debe llegar a esa cifra antes de poder cobrar.

Hay otras condiciones que también conviene conocer. Los plazos: muchos bonos caducan entre 7 y 30 días, y si no completas el rollover en ese tiempo el saldo del bono desaparece. Los límites de apuesta máxima mientras juegas con saldo de bono. La contribución desigual de los juegos al rollover, donde las máquinas de azar suelen contar al 100 por ciento, pero la ruleta o el blackjack pueden contribuir solo un 10 o un 20 por ciento. Todo esto está en los términos y condiciones de cada operador. No está oculto, pero tampoco está destacado.

Cómo comparar antes de aceptar

El titular nunca cuenta la historia completa. Un bono del 200 por ciento con un rollover de 50x puede ser peor opción que uno del 100 por ciento con un rollover de 20x. Lo que importa no es cuánto te ofrecen, sino cuánto te piden para que puedas quedártelo. Antes de registrarte conviene mirar el importe, el rollover, el plazo, los juegos que cuentan y los límites de apuesta. Comparadores como SrCasino recomienda estos casinos reúnen las condiciones de distintos operadores con licencia en un mismo lugar, lo que ayuda a evaluar cuál se ajusta mejor antes de comprometerte.

La comparación con el juego tradicional resulta inevitable. Un boleto de la ONCE o un décimo de Lotería de Navidad no te exige nada más allá del precio impreso. El juego online ofrece más variedad, más velocidad y más opciones, pero también más condiciones. Ninguna de las dos formas es mejor que la otra. Son productos distintos para experiencias distintas, y entender cómo funciona cada una es lo que diferencia a un jugador informado de uno que solo reacciona a los titulares.

Si en algún momento deja de ser ocio

Muchas regiones de España se han preparado para el cambio que ha traído el crecimiento de esta industria, construyendo las redes de apoyo y concienciación que un mercado de este tamaño realmente necesita. Aragón es uno de esos ejemplos. Más allá de AZAJER, el Gobierno de Aragón colabora con la Universidad de Zaragoza en programas de investigación centrados en la prevención digital, y varios ayuntamientos llevan a cabo campañas informativas dirigidas a públicos más jóvenes, que cada vez se encuentran con el juego a través del móvil antes que en un kiosco. Nada de esto frena al mercado. Solo asegura que el crecimiento llega acompañado de la infraestructura de apoyo que corresponde.

Comprar un cupón en un kiosco o aceptar un bono de bienvenida en un casino online son experiencias muy distintas, pero comparten algo esencial: en ambos casos, el jugador es quien decide cuánto entra en el juego y cuándo sale. La diferencia está en que el segundo viene con más letra pequeña. Leerla no es desconfianza. Es simple sentido común.

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