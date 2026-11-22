El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes ha realizado, un año más, su tradicional plantación y siembra de semillas. Se trata de una iniciativa educativa que pone en valor cómo todo el alumnado del centro interactúa con el entorno, se relaciona con él y desarrolla habilidades funcionales para la vida adulta.

La actividad, guiada por los profesores del Taller de Jardinería, Raúl Magallón y David Kelleher, y que cuenta con el apoyo del alumnado de los grupos de Transición a la Vida Adulta y del Programa de Cualificación Especial, ha permitido que los alumnos y alumnas experimenten el proceso completo del cultivo, desde la preparación de la tierra y la selección de semillas, hasta el trasplante y el cuidado diario de las plantas.

"Esta experiencia práctica favorece el desarrollo de habilidades motoras, sensoriales y cognitivas, al tiempo que refuerza valores como la responsabilidad, la atención y el respeto por la naturaleza", explican desde el centro. Todo ello en un ambiente inclusivo y de colaboración donde los diferentes grupos han ido pasando por el Taller para "dar color y alegría" a las diferentes aulas y espacios exteriores del Colegio con las plantas y flores que cuidarán todos juntos a lo largo del curso escolar.