La Feria de Artesanía y Oficios y del Vino de Nonaspe nació con el objetivo de dar a conocer los oficios tradicionales que con el tiempo se habían perdido, pero también para poner en valor a aquellos que hoy en día apuestan por ello. La cita sigue ganando adeptos cada año y es un punto de encuentro entre las localidades vecinas, especialmente la jornada del sábado por la tarde.

Precisamente, uno de esos oficios es el de los viticultores y durante la cita se ha visibilizado la apuesta por recuperar los viñedos y el trabajo que se está realizando desde reciente creación de la Asociación de Vinos del Matarraña, que incluye las localidades por las que trascurre el río Matarraña. En este sentido, queda por redactar el pliego de condiciones para presentarlo a DGA y el último paso fue la firma de un convenio de 21.000 euros con la DPT para la creación de la marca.

La iniciativa, que suma seis ediciones, está organizada por la Asociación Amics de Nonasp, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Comarca del Bajo Aragón Caspe. En total, seis bodegas y más de 30 expositores gastronómicos y artesanales se han distribuido por las calles céntricas de la localidad. "Tenemos que dinamizar y darle vida a un pueblo como este nuestro. Nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás que ayuda a que esto sea una realidad", valora José María Ràfales, presidente de la Asociación Amics de Nonasp.

La inauguración del sábado a cargo de las Nonaspinas y Nonaspinas contó con un nutrido respaldo de todas las instituciones y los pregoneros de la cita, Miguel Zurita y Alejandro García, en representación de sus dos padres, Miguel Zurita y Manolo García, ambos agricultores. Los nonaspinos recordaron los inicios de sus antecesores y algunos de los problemas que tuvieron que hacer frente como las sequías. En 2004 los dos hijos decidieron seguir el relevo que habían iniciado y fundaron la empresa frutícola 'García Zurita' que en la actualidad exporta cereza y melocotones por toda España y algunas zonas de Europa.

"Los inicios fueron en un almacén de casa con métodos muy rudimentarios. Empezamos con cajas de madera usadas, luego evolucionamos a cajas de madera ya con nuestra marca, hasta finalmente hemos conseguido tener una marca referencia en melocotón amarillo embolsado a nivel nacional", explica García. También sus palabras sirvieron para revindicar las posibilidades que existen de inversión en el territorio y esa apuesta por el sector primario y el mundo rural. "Los homenajeados son nuestros padres, pero nosotros hemos querido transmitir lo que que ellos hicieron y lo importante que ha sido su trabajo para nosotros. Hay que apostar por el sector primario, pero con unas garantías, como es el agua", defendió Zurita.

Paralelamente, se sumaron durante todo el fin de semana una docena de artesanos que han realizado demostraciones en directo. Quienes han paseado por las calles nonaspinas durante el sábado y el domingo han podido ver de cerca cómo trabajaban los herreros, zapateros, cómo se elabora el agua ardiente, exposición de los 30 años de la asociación Amics de Nonasp, visita libre al museo, exposición de trabajos de ganchillo, de playmobil, picapedrero, pintura sobre seda, entre otros. "Es un fin de semana en el que nos visita mucha gente y está marcado en el calendario. Se acerca mucha gente", valora Fernando Taberner, alcalde de Nonaspe.

Mesa redonda, como antesala

Como novedad de esta edición, se organizó la mesa redonda 'El impacto de una creación de una denominación de origen de calidad en la hostelería y gastronomía’ el viernes por la noche. En la misma se puso en manifiesto la importancia de construir una identidad propia en torno al vino y aprovechar su potencial como motor de desarrollo económico y turístico del territorio. Participaron Manu Giménez, reconocido como mejor sumiller de España; Rubén Martín, chef ejecutivo del Grupo Vaquer; y Rubén Catalán, jefe de cocina de La Torre del Visco.

Giménez insistió en la necesidad de crear una marca reconocible que permita posicionar al Matarraña y diferenciar sus vinos de los de otros territorios. «El mundo del vino te ayuda a tener una especie de bandera que ayuda a posicionarte», señaló, poniendo como ejemplo otras regiones que han conseguido proyectar su identidad a través de la viticultura. Por su parte, Martín defendió la importancia de creer en el potencial de la zona y evitar comparaciones con otras zonas vitivinícolas, apostando por un producto con personalidad propia.

La mesa redonda también sirvió para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el sector vitivinícola para dinamizar la economía local. Catalán hizo autocrítica sobre la falta de industria y desarrollo turístico en el Bajo Aragón y defendió la necesidad de impulsar iniciativas que permitan poner en valor los recursos del territorio. Giménez, por su parte, destacó el papel fundamental de los propios habitantes como consumidores y embajadores de los productos locales, así como la importancia de que los visitantes conozcan la cultura del territorio a través del vino.