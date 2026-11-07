El espíritu íbero de Andorra desfila con sus 12 clanes y la Legió VI romana con Lakuerter

El fuego de las antorchas, los dances íberos y los ritmos que resonaban en Andorra hace más de 2.000 años han recorrido este sábado la localidad de la mano de los 12 clanes, la Legió VI de romanos y la Asociación Íbera por la Dama de Baza en el desfile de Lakuerter. No solo han salido a la calle con sus pieles los cerca de 2.000 participantes en la recreación histórica andorrana, que ostenta la Declaración de Interés Turístico de Aragón desde 2018, sino también cientos de vecinos y visitantes que han observado atentamente cada tótem y elemento de los clanes y grupos.

El recorrido ha partido desde la calle Nueva, terminando en el poblado tras una hora de recorrido, que se ha cerrado con la representación de la cremación del guerrero y degustación popular de judías blancas en el Clan del Búho. «Es un fin de semana que nos gusta mucho por representar a nuestros antepasados y por juntarnos con los amigos y las cuadrillas. También porque nos gusta mucho participar en todo como el desfile o los juegos íberos», ha destacado la sacerdotisa del Clan Jabalí.

Los juegos íberos han congregado a casi todos los miembros de los clanes, dejando un poblado casi desierto entre las 17.00 y las 19.00. Este año, además, han llegado con novedades para incentivar la participación con pruebas que han retado la habilidad, el equilibrio y la resistencia de los participantes. Entre las principales novedades han destacado dos cuadrigas construidas para la ocasión y tiradas por personas, con las que se han disputado carreras de relevos alrededor de la plaza de toros.

También se ha estrenado una prueba sobre una estructura que simula un caballo, en la que los jugadores han tenido que avanzar sobre un tubo deslizante ayudándose de una cuerda, con el reto de alcanzar el otro extremo sin caerse. Estas propuestas se han sumado a otras competiciones más habituales, como el tira y afloja con soga, las pruebas de equilibrio sobre una pasarela y los enfrentamientos de lucha.

La competición ha reunido a más de 25 jugadores, distribuidos en dos bandos, uno favorable a Roma y otro contrario, siguiendo la división de los clanes que ya se escenificó en una representación teatral celebrada en octubre. Esta fórmula ha permitido aumentar la participación, con alrededor de dos representantes por clan en cada bando, y superar las dificultades de anteriores ediciones para reunir jugadores.

Más allá de la rivalidad histórica recreada durante las pruebas, los juegos han vuelto a ser un punto de encuentro entre los integrantes de los distintos clanes, en un ambiente de convivencia y diversión. "Los juegos han estado espectacular y se ha innovado muchísimo", han coincidido Antonio León, príncipe del Clan del Toro, y Violeta Alquézar, sacerdotisa del mismo clan.

Distintas partes del desfile, el mercado y los juegos íberos./ S.F. y Ayto. Andorra

Lakuerter se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos de dinamización turística y comercial de Andorra. La recreación histórica, que celebra su 18ª edición, nació con el objetivo de incentivar la actividad económica durante un fin de semana de noviembre en el que apenas había propuestas en la localidad. Así lo ha recordado el alcalde, Rafa Guía, quien ha explicado que la iniciativa surgió de la mano de la Asociación de Empresarios para favorecer el comercio local, con un mercado y distintos clanes distribuidos por las calles del municipio.

Desde entonces, la celebración ha experimentado un importante crecimiento, tanto en participación como en capacidad de atracción, hasta convertirse en una cita que recibe visitantes de toda la comarca y de otros puntos de España. Aunque el alcalde ha reconocido que resulta difícil cuantificar el número exacto de visitantes, ha destacado la gran afluencia de público que generan especialmente los juegos íberos y el desfile, en el que participan más de 1.500 personas caracterizadas. Además del público procedente del entorno, Lakuerter atrae cada edición a aficionados a la recreación histórica llegados de lugares como Cartagena, Asturias o Cantabria, muchos de los cuales repiten su visita.

El siguiente reto, según Guía, pasa por ampliar su proyección y conseguir una mayor presencia de visitantes de Zaragoza y Teruel, tomando como referencia la capacidad de atracción de otras celebraciones históricas como las Bodas de Isabel de Segura, cuya Fundación ha sido la pregonera de este año. En este sentido, el alcalde confía en que el crecimiento de Lakuerter y la mejora de su programación permitan seguir aumentando su atractivo turístico, con la aspiración de alcanzar en el futuro un reconocimiento de interés turístico internacional.

Actos todavía por delante

La recreación seguirá este domingo con su última jornada, después de que se inaugurara el viernes. La programación que combinará recreaciones históricas, actividades infantiles, talleres y propuestas gastronómicas. La mañana comenzará a las 10.30 con una visita guiada gratuita al poblado íbero de El Cabo, mientras que el mercado abrirá sus puertas a las 11.00.

A esa misma hora habrá un espectáculo de cetrería, una chocolatada popular en el Clan del Jabalí y actividades de artesanía y oficios tradicionales, con talleres de escritura, barro y telares, además de una recreación de la vida de un legionario romano. A las 12.00 se celebrarán una sesión de cuentos del Clan del Toro, una degustación de embutidos y la recreación de una boda íbera a cargo del Clan del Lobo. La Legio VI desfilará a las 13.00 por los alrededores del recinto y, al finalizar, los más pequeños participarán en una representación de la defensa del poblado.

La programación continuará por la tarde, aunque el mercado íbero cerrará a las 15.00. A las 16.00 tendrá lugar una competición de chapas en el Clan de la Culebra, seguida de una merienda íbera popular a las 17.00 en el Clan del Buitre. El broche final llegará a las 18.00 con la ronda de clausura de los clanes por el recinto íbero, amenizada por La Martingala, que pondrá fin a tres jornadas de recreación histórica, convivencia y actividades en Andorra.