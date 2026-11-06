Una estufa de leña origina un incendio en el interior de una vivienda en Torrecilla de Alcañiz

Un incendio se ha declarado este viernes sobre las 11.00 en una vivienda habitada en Torrecilla de Alcañiz. No constan daños personales, pero sí materiales, lo que ha obligado a los Bomberos de la Diputación de Teruel a precintar el inmueble una vez sofocado el fuego. El incendio se ha producido en el último piso de una casa de tres alturas, en la que no había nadie en el momento de iniciarse.

El suceso ha obligado a la pareja que la habitaba a buscar una alternativa de alojamiento. Los afectados se habían mudado al municipio hacía seis meses.

Según ha explicado el alcalde del municipio, José Miguel Celma, el origen del fuego podría estar en una estufa de leña. El primer edil señala que la vivienda se ha cerrado ante la posibilidad de que existan daños en su estructura. Además, ha detallado que «unos vecinos han acogido a los afectados hasta encontrar una solución y se evalúe el estado de la vivienda».

Hasta el lugar se han desplazado un oficial y tres bomberos, así como dos mandos del servicio. Los efectivos han trabajado en las tareas de extinción del incendio, que ha afectado a toda la planta, y el servicio se ha dado por concluido cerca de las 15.00.