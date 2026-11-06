Fin a las huelgas de los médicos: DGA alcanza un acuerdo con los sindicatos que roza los 90 millones de euros

El Gobierno de Aragón, a través del Servicio Aragonés de Salud, y los sindicatos CESM Aragón y FASAMET han alcanzado un acuerdo que alcanza los 90 millones de euros para reforzar la atención al paciente y mejorar las condiciones profesionales del personal médico y facultativo. Se desarrollará hasta 2029 y contempla el incremento de la hora de guardia, el reconocimiento del nivel IV de carrera profesional y la mejora de la retribución de las guardias a partir de las 720 horas anuales, entre otras medidas.

Tal y como se detalla en el propio texto del acuerdo, estas medidas redundarán en beneficios tangibles para la ciudadanía, favoreciendo la reducción de las demoras asistenciales, incrementando la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios, mejorando la cobertura de los puestos de difícil cobertura y consolidando un sistema sanitario público más atractivo, eficiente y sostenible.Gracias al acuerdo, “Aragón pasa de ser la tercera comunidad con el precio más bajo en las guardias a estar entre las autonomías mejor pagadoras”, tal y como ha destacado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien ha considerado que "mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios es invertir en la salud de los ciudadanos de Aragón".

Se implementará una mejora retributiva acumulativa sobre el valor de la hora de guardia del Servicio Aragonés de Salud hasta alcanzar un incremento global de 10 euros por hora de atención continuada en tres años: 4 euros en 2027, 3 en 2028 y otros 3 en 2029, con efectos económicos desde el 1 de enero de cada ejercicio. El valor de la hora de guardia en festivo se incrementará también en la proporción correspondiente.

Con este aumento las retribuciones de la atención continuada de los facultativos aragoneses se aproximan a las de otros servicios de salud y se reduce la diferencia entre el valor de la hora de guardia y el de la hora ordinaria de trabajo. Además, en 2030 se revisarán estas cuantías tomando como referencia el valor de la hora de guardia de presencia física en día laborable vigente a 31 de diciembre de 2029 en las cinco comunidades autónomas peninsulares con las retribuciones más elevadas por este concepto. Si las cuantías de Aragón se situaran por debajo de la media de esas comunidades, se aplicará el incremento necesario para situarlas dentro de las cinco mejores.

Además, las guardias de presencia física realizadas en el centro de adscripción una vez alcanzadas las 720 horas anuales de jornada complementaria se retribuirán con un incremento del 25% sobre el valor de la hora de atención continuada vigente en cada ejercicio. Esta mejora se aplicará a las guardias efectuadas a partir del 1 de enero de 2027.En materia de carrera profesional, el acuerdo hace efectivo el reconocimiento y la retribución del nivel IV para el personal licenciado sanitario que cumpla los requisitos establecidos, a partir del 1 de enero de 2027 y sin carácter retroactivo.

Su implantación económica será progresiva: se abonará el 40% en 2027, el 70% en 2028 y el 100% a partir de 2029, sobre unas cuantías que se actualizarán con los incrementos normativos hasta 2027. Con carácter excepcional, en el segundo trimestre de 2027 se realizará una convocatoria extraordinaria para el personal licenciado sanitario con más de 22 años de servicios prestados a 31 de diciembre de 2026, que podrá acceder al nivel IV sin necesidad de acreditar los criterios ordinarios de los factores de evaluación, con el mismo calendario de abono.

El acuerdo incorpora también otras mejoras en la carrera profesional y prevé la constitución de tres grupos de trabajo. Uno de ellos analizará y propondrá medidas organizativas para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia sanitaria, optimizar los recursos disponibles y contribuir a la reducción de los tiempos de espera, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria.

Este grupo estudiará, entre otras cuestiones, la organización de la actividad asistencial, la distribución del tiempo de trabajo, la jornada vespertina y el incremento de la capacidad resolutiva de los centros, y abordará la demora superior a 72 horas en Atención Primaria, en cumplimiento del Acuerdo de 2023.Los otros dos grupos analizarán el impacto que tendría reducir la edad de exención de la realización de guardias, con el objetivo de avanzar de forma progresiva en esa reducción, y la evolución futura del modelo de atención continuada en el Servicio Aragonés de Salud.

Para garantizar el desarrollo de las medidas se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Servicio Aragonés de Salud y de las organizaciones sindicales firmantes, que se reunirá cada seis meses o cuando lo solicite alguna de las partes.

Más de un año de movilizaciones

Los médicos acumulan más de un año de movilizaciones para reclamar un estatuto propio, mejoras salariales, una reducción de las guardias obligatorias de 24 horas y mayor capacidad de negociación sobre sus condiciones laborales. En octubre de 2025, una treintena de facultativos del Hospital de Alcañiz secundaron la huelga nacional, a la que siguieron nuevos paros en diciembre. El conflicto se intensificó en 2026 con un calendario de huelgas de una semana al mes entre febrero y junio. En la primera convocatoria de febrero participaron 21 médicos del centro bajoaragonés, mientras que en marzo el seguimiento fue del 24,62%, según la DGA.

En abril, las protestas autonómicas se sumaron a las nacionales y provocaron la suspensión de 21 operaciones programadas en el Hospital de Alcañiz durante una semana. Los profesionales denunciaron también la falta de especialistas, la sobrecarga asistencial y unos servicios mínimos que consideran abusivos. En mayo, los sindicatos alcanzaron un acuerdo con el Servicio Aragonés de Salud para suspender la huelga autonómica y abrir un periodo de negociación, aunque las protestas nacionales continuaron hasta junio. Tras el verano, los facultativos volvieron a advertir de una huelga indefinida en octubre ante la falta de avances. Sin embargo, el 8 de octubre los sindicatos anunciaron su aplazamiento por el adelanto electoral y la paralización del proyecto de Estatuto Marco, sin descartar retomar las movilizaciones.