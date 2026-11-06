Cubiertas solo 4 de las 10 plazas vacantes de auxiliares de Educación Especial en el Bajo Aragón Histórico

Tan solo cuatro de las diez plazas vacantes de auxiliares de Educación Especial en el Bajo Aragón Histórico han quedado cubiertas. Lo han hecho en el tercer llamamiento realizado por el Gobierno de Aragón desde que comenzó el proceso de adjudicación de puestos para el curso escolar. Las plazas corresponden a Calanda (CEIP Virgen del Pilar), Valderrobres (CEIP Vicente Ferrer Ramos), Cantavieja (EOEIP Cantavieja) y Andorra (CEIP Antonio Alegre).

La resolución definitiva del Gobierno de Aragón deja todavía seis puestos sin adjudicar, pese a las reclamaciones de las familias y las comunidades educativas ante la falta de estos profesionales. Las vacantes pendientes en el territorio se distribuyen entre Alcañiz, con dos colegios afectados (CEIP Juan Sobrarias y CEIP Concepción Gimeno Gil); Caspe (CEIP Alejo Lorén Albareda); Maella (IES Baix Matarraña), y dos plazas CRA Algars, que agrupa las localidades de Beceite, Cretas y Lledó.

La falta de personal provocó ya movilizaciones en algunos centros educativos del territorio. Es el caso del CRA OLEA, la comunidad educativa salió a las puertas de los seis colegios que integran la agrupación para reivindicar la cobertura de las dos plazas de auxiliar de Educación Especial que corresponden al centro. Las familias reclamaron una solución que garantice la atención que necesita el alumnado y que la falta de profesionales repercuta en el funcionamiento de las aulas.

Tres llamamientos desde agosto

Los auxiliares de Educación Especial no tienen la consideración de personal docente y, por tanto, no participan en el mismo procedimiento de adjudicación que el profesorado de Aragón, para el que se realizan llamamientos ordinarios cada lunes y jueves. Esta diferencia implica que la cobertura de sus vacantes se tramite mediante convocatorias específicas.

En el caso de los auxiliares, se han realizado tres llamamientos antes y durante el curso escolar. El primero tuvo lugar el 4 de agosto, «con la intención de poder cubrir todas las vacantes antes del inicio de curso», según explicaron desde el Gobierno de Aragón. El segundo se produjo el 17 de septiembre, después de que comenzaran a registrarse las primeras renuncias una vez iniciado el periodo lectivo. El tercero mantuvo abierto el plazo de solicitudes hasta el día 28 a las 23.59 horas.

Las auxiliares adjudicados tienen prevista su incorporación el próximo 11 de noviembre. Cabe recalcar, que la lista está formada por unas 400 personas y existe otra segunda, dependiente del INAEM, a la que se puede acudir cuando se agote la primera.