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08 NOV 2026|

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Los bajoaragoneses Unai Liarte y Mohamed Azyane triunfan en el 30º Festival de Cine de Fuentes de Ebro con el corto ‘El día que falte’

El cortometraje, codirigido por ambos cineastas, consigue el premio a la mejor ópera prima y el reconocimiento al mejor actor de reparto, compartido entre Liarte, Miguel Ciotta y Juan Vallés

Los bajoaragoneses recogiendo el premio a 'Mejor Ópera Prima'./ Cedida
Los bajoaragoneses recogiendo el premio a 'Mejor Ópera Prima'./ Cedida

La COMARCA08 11 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El cortometraje ‘El día que falte’, dirigido por los bajoaragoneses Unai Liarte y Mohamed Azyane, ha sido uno de los trabajos premiados en la trigésima edición del Festival de Cine de Fuentes de Ebro, con el galardón a la 'Mejor Ópera Prima' y el de 'Mejor Actor de Reparto', que ha recaído conjuntamente en Unai Liarte, Miguel Ciotta y Juan Vallés. Los premios se entregaron, este sábado, a las 19.00, en la gala de clausura del festival.

La gala reunió a numerosos profesionales del sector audiovisual y sirvió para reconocer las mejores producciones presentadas al festival. Entre los principales galardonados destacó ‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe, que consiguió el premio al 'Mejor Cortometraje de Ficción', además de varios reconocimientos técnicos y artísticos. Por su parte, ‘Qué cojones es un hombre’, de Nacho Rubio, obtuvo el premio al 'Mejor Documental'.

También fueron distinguidos intérpretes como Luisa Gavasa, premiada como 'Mejor Actriz Protagonista' por ‘Una bombilla en California’, y David Castro y Manuel Zarzo, que compartieron el galardón al 'Mejor Actor Protagonista' por sus trabajos en ‘Dar con la tecla’ y ‘Último superviviente a bordo’, respectivamente. Desde el Bajo Aragón, Javier Espada también estaba nominado en la Sección Oficial de Documentales con ‘Memoria de los olvidados’.

Una gala especial por los 30 años del festival

La ceremonia de clausura tuvo un carácter especialmente emotivo al coincidir con el trigésimo aniversario del Festival de Cine de Fuentes de Ebro. Bajo el lema ‘Recordar’, el certamen ha realizado un recorrido por su historia, poniendo en valor a las personas y profesionales que han contribuido a consolidarlo como una cita cultural de referencia en Aragón. La celebración ha incluido homenajes al director y productor aragonés Nacho García Velilla y a la actriz María Luisa San José, reconocidos por sus respectivas trayectorias en el cine español.

El director del festival, José Antonio Aguilar, ha destacado el carácter colectivo de esta iniciativa cultural y ha reivindicado el papel de Fuentes de Ebro como punto de encuentro para cineastas, profesionales y aficionados al séptimo arte. La programación conmemorativa ha contado igualmente con la participación de diferentes agrupaciones culturales y musicales de la localidad, que han protagonizado una celebración popular previa a la gala.

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