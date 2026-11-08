Albalate del Arzobispo ya trabaja en la organización de las próximas Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo, que se celebrarán del 5 al 7 de marzo de 2027 y tendrán una novedad destacada en su programación: la recuperación del desfile nocturno. Así lo anunció durante el último Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y Bombo de España Carlos Gómez Martín, coordinador de las jornadas, en una reunión que congregó este sábado en la localidad turolense a representantes de las 22 poblaciones que integran la entidad.

El presidente del Consorcio, Francisco Pastor Arnao, explicó que el municipio recuperará el desfile nocturno, celebrado por la mañana en otras ediciones. Pastor subrayó que el protocolo permite a la localidad anfitriona introducir modificaciones en la programación, siempre que se mantengan los actos fundamentales. «Lo que está claro es que siempre debe haber un desfile y debe haber un acto de exaltación», señaló.

Las jornadas reunirán durante tres días a aficionados y representantes de diferentes tradiciones tamborileras. Pastor destacó la experiencia de Albalate como organizador y la importancia cultural, turística y económica del encuentro para las localidades anfitrionas.

Diez años de tamboradas nacionales: el calendario hasta 2036

Otro de los asuntos destacados del Consejo General fue la planificación de las próximas Jornadas Nacionales. El Consorcio ha definido un calendario que abarca diez ediciones, desde 2027 hasta 2036, que permitirá a las localidades organizadoras preparar con antelación estos encuentros.

Tras Albalate del Arzobispo (2027), las siguientes sedes serán Hellín (2028), Valderrobres (2029), Baena (2030), Samper de Calanda (2031), Híjar (2032), Mula (2033), Calanda (2034) y Alcora (2035), mientras que Agramón figura como nueva propuesta para 2036.

Para Francisco Pastor, disponer de este calendario es una muestra de la buena salud de la entidad y del compromiso de los municipios que la integran. «Tenemos ya diez años por delante de concesiones. Y eso es que está muy vivo este Consorcio. Hay una proyección importante y eso da síntomas de que el trabajo se está haciendo bien», manifestó.

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo con los asistentes / Cedidas

Cinco localidades pendientes de incorporarse al reconocimiento de la UNESCO

La reunión celebrada en Albalate también permitió avanzar en uno de los principales retos culturales de la entidad: conseguir que cinco localidades más puedan incorporarse al reconocimiento de las Tamboradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Se trata de Teruel, Valderrobres, Alagón, Fuentes de Ebro y Jumilla. El Consorcio trabaja en la actualización de un vídeo promocional que incluirá a las 22 poblaciones de la entidad para respaldar las gestiones con el Ministerio de Cultura. Pastor señaló que ya disponen de la documentación de los cinco municipios y reconoció la complejidad del procedimiento. «Son procesos que no son fáciles, pero tampoco imposibles, y en eso estamos», afirmó. Las Tamboradas fueron inscritas por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 29 de noviembre de 2018.

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo con los asistentes / Cedidas

Un homenaje a Antonio Mesa por sus 32 años al frente del Consorcio

El Consejo General también acordó por unanimidad solicitar al Ayuntamiento de Baena que dedique una calle, plaza o espacio público emblemático a Antonio Mesa Sevillano, natural de la localidad cordobesa y presidente del Consorcio entre 1992 y 2024.

La propuesta reconoce sus 32 años al frente de la entidad, su contribución a la unión de los pueblos del Tambor y Bombo y su impulso a la candidatura que logró el reconocimiento de la UNESCO. Para reforzar la iniciativa, el Consorcio solicitará la adhesión de sus 22 localidades y el respaldo de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón.