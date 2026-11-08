Actualizado 13:27

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 NOV 2026|

Actualizado 13:27

Albalate del Arzobispo recuperará el desfile nocturno en las Jornadas del Tambor y Bombo de 2027

El Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España también ha fijado el calendario hasta 2036 y trabaja para ampliar el reconocimiento de la UNESCO a cinco municipios

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo / Cedidas
Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo / Cedidas

Alba Ferrández08 11 2026

Comentar

De interés

ActualidadCultura y Ocio

Albalate del Arzobispo ya trabaja en la organización de las próximas Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo, que se celebrarán del 5 al 7 de marzo de 2027 y tendrán una novedad destacada en su programación: la recuperación del desfile nocturno. Así lo anunció durante el último Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y Bombo de España Carlos Gómez Martín, coordinador de las jornadas, en una reunión que congregó este sábado en la localidad turolense a representantes de las 22 poblaciones que integran la entidad.

El presidente del Consorcio, Francisco Pastor Arnao, explicó que el municipio recuperará el desfile nocturno, celebrado por la mañana en otras ediciones. Pastor subrayó que el protocolo permite a la localidad anfitriona introducir modificaciones en la programación, siempre que se mantengan los actos fundamentales. «Lo que está claro es que siempre debe haber un desfile y debe haber un acto de exaltación», señaló.

Las jornadas reunirán durante tres días a aficionados y representantes de diferentes tradiciones tamborileras. Pastor destacó la experiencia de Albalate como organizador y la importancia cultural, turística y económica del encuentro para las localidades anfitrionas.

Diez años de tamboradas nacionales: el calendario hasta 2036

Otro de los asuntos destacados del Consejo General fue la planificación de las próximas Jornadas Nacionales. El Consorcio ha definido un calendario que abarca diez ediciones, desde 2027 hasta 2036, que permitirá a las localidades organizadoras preparar con antelación estos encuentros.

Tras Albalate del Arzobispo (2027), las siguientes sedes serán Hellín (2028), Valderrobres (2029), Baena (2030), Samper de Calanda (2031), Híjar (2032), Mula (2033), Calanda (2034) y Alcora (2035), mientras que Agramón figura como nueva propuesta para 2036.

Para Francisco Pastor, disponer de este calendario es una muestra de la buena salud de la entidad y del compromiso de los municipios que la integran. «Tenemos ya diez años por delante de concesiones. Y eso es que está muy vivo este Consorcio. Hay una proyección importante y eso da síntomas de que el trabajo se está haciendo bien», manifestó.

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo / Cedidas

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo con los asistentes / Cedidas

Cinco localidades pendientes de incorporarse al reconocimiento de la UNESCO

La reunión celebrada en Albalate también permitió avanzar en uno de los principales retos culturales de la entidad: conseguir que cinco localidades más puedan incorporarse al reconocimiento de las Tamboradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Se trata de Teruel, Valderrobres, Alagón, Fuentes de Ebro y Jumilla. El Consorcio trabaja en la actualización de un vídeo promocional que incluirá a las 22 poblaciones de la entidad para respaldar las gestiones con el Ministerio de Cultura. Pastor señaló que ya disponen de la documentación de los cinco municipios y reconoció la complejidad del procedimiento. «Son procesos que no son fáciles, pero tampoco imposibles, y en eso estamos», afirmó. Las Tamboradas fueron inscritas por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 29 de noviembre de 2018.

Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo con los asistentes / Cedidas
Consejo General del Consorcio de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España en Albalate del Arzobispo con los asistentes / Cedidas

Un homenaje a Antonio Mesa por sus 32 años al frente del Consorcio

El Consejo General también acordó por unanimidad solicitar al Ayuntamiento de Baena que dedique una calle, plaza o espacio público emblemático a Antonio Mesa Sevillano, natural de la localidad cordobesa y presidente del Consorcio entre 1992 y 2024.

La propuesta reconoce sus 32 años al frente de la entidad, su contribución a la unión de los pueblos del Tambor y Bombo y su impulso a la candidatura que logró el reconocimiento de la UNESCO. Para reforzar la iniciativa, el Consorcio solicitará la adhesión de sus 22 localidades y el respaldo de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Continúan las inspecciones técnicas de los daños de las casas de la A-224 en Samper

El Ayuntamiento confía en llegar a un entendimiento con DGA sobre la titularidad de la vía antes de acometer obras. Solicitarán una reunión en cuanto estén todos los informes técnicos

Comentar

Continúan las inspecciones técnicas de los daños de las casas de la A-224 en Samper

Quejas por el «abandono» de la «tercermundista» línea de tren Zaragoza - Caspe - Barcelona

Alcaldes y usuarios denuncian retrasos e incidencias constantes de línea «sin mantenimiento». El último suceso bloqueó la circulación por un tren parado en Nonaspe este miércoles

7

Quejas por el «abandono» de la «tercermundista» línea de tren Zaragoza - Caspe - Barcelona

Las ayudas de Transición Justa del MITECO impulsarán la creación de 49 empleos en cuatro empresas de Albalate, Andorra y Escucha

El Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico, Jesús Gil Escoín, el Tren Turístico Bajo Aragón y Converting Natur Paper son las beneficiarias de las subvenciones que suman 1,44 millones de euros

2

Las ayudas de Transición Justa del MITECO impulsarán la creación de 49 empleos en cuatro empresas de Albalate, Andorra y Escucha

Ráfales llena sus calles de ambiente y récord de artesanos con 37 puestos en su tradicional feria

FOTOGALERÍA. La XXXII Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente congrega a cientos de vecinos y visitantes durante un fin de semana marcado por el buen tiempo

Comentar

Ráfales llena sus calles de ambiente y récord de artesanos con 37 puestos en su tradicional feria

Guillermo Arteaga, fotógrafo de naturaleza y ponente en Alcañiz: «Si por una fotografía pasamos por encima de la fauna, no estamos haciendo las cosas bien»

ENTREVISTA. El fotógrafo participó en el VI Foto Alcañiz, donde reivindicó el valor de conectar con el entorno natural, respetar la fauna y disfrutar de las experiencias que hay detrás...

Comentar

Guillermo Arteaga, fotógrafo de naturaleza y ponente en Alcañiz: «Si por una fotografía pasamos por encima de la fauna, no estamos haciendo las cosas bien»

El espíritu íbero de Andorra desfila con sus 12 clanes y la Legió VI romana en Lakuerter

FOTOGALERÍAS. Los juegos íberos han congregado a multitud de personas gracias a las novedades que han incorporado este año. La recreación histórica, que está declarada de Interés Turístico Autonómico desde...

Comentar

El espíritu íbero de Andorra desfila con sus 12 clanes y la Legió VI romana en Lakuerter
Periódico del Bajo Aragón Histórico