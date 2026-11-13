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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 NOV 2026|

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Huevo Mollet sobre Crema de Garbanzos, Boletus y Morcilla

RECETA. Una receta sencilla y deliciosa

Huevo Mollet sobre Crema de Garbanzos, Boletus y Morcilla./ Manuel Barrau
Huevo Mollet sobre Crema de Garbanzos, Boletus y Morcilla./ Manuel Barrau

La COMARCA13 11 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 4 ud Huevos frescos
  • 400 g Garbanzos cocidos
  • 150 gBoletus troceados
  • 100 g Morcilla de arroz
  • ½ ud c/u Cebolla y puerro
  • 1 diente de Ajo
  • 4 ud Jamón serrano (lonchas)
  • Aceite, sal y perejil

Preparación

  1. Huevos: Cocer los huevos con cáscara en agua hirviendo durante 7 minutos. Enfriar en agua con hielo y sal. Pelar y reservar entibiados.
  2. Crema: Sofreír la cebolla, el puerro y el ajo picados. Añadir los boletus hasta dorar, incorporar la morcilla desmigada y los garbanzos cocidos. Triturar, pasar por el chino y mantener caliente.
  3. Crujiente de jamón: Disponer las lonchas de jamón entre papel absorbente y secar al microondas (2-3 min a máxima potencia). Picar fino hasta obtener una sal de jamón.
  4. Emplatado: Servir un fondo de crema caliente, colocar el huevo mollet templado en el centro y espolvorear con la sal de jamón y perejil picado.

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