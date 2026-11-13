Huevo Mollet sobre Crema de Garbanzos, Boletus y Morcilla

Ingredientes
- 4 ud Huevos frescos
- 400 g Garbanzos cocidos
- 150 gBoletus troceados
- 100 g Morcilla de arroz
- ½ ud c/u Cebolla y puerro
- 1 diente de Ajo
- 4 ud Jamón serrano (lonchas)
- Aceite, sal y perejil
Preparación
- Huevos: Cocer los huevos con cáscara en agua hirviendo durante 7 minutos. Enfriar en agua con hielo y sal. Pelar y reservar entibiados.
- Crema: Sofreír la cebolla, el puerro y el ajo picados. Añadir los boletus hasta dorar, incorporar la morcilla desmigada y los garbanzos cocidos. Triturar, pasar por el chino y mantener caliente.
- Crujiente de jamón: Disponer las lonchas de jamón entre papel absorbente y secar al microondas (2-3 min a máxima potencia). Picar fino hasta obtener una sal de jamón.
- Emplatado: Servir un fondo de crema caliente, colocar el huevo mollet templado en el centro y espolvorear con la sal de jamón y perejil picado.