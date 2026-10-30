Ternera a la Jardinera de Otoño

Ingredientes
- 800 g de morcillo de ternera en tacos
- 15 g de trompetas de la muerte deshidratadas
- 60 g de ciruelas pasas sin hueso
- 1 cebolla grande
- 1 puerro
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 80 g de guisantes
- 150 ml de vino tinto
- 1 hoja de laurel
- Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
- Harina, sal y pimienta
Preparación
- Rehidratar las trompetas de la muerte en agua templada durante 20 minutos. Colar y reservar el líquido.
- Salpimentar y enharinar la carne. Dorarla a fuego fuerte en una cazuela con aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón. Retirar y reservar.
- En el mismo aceite, pochar la cebolla, el puerro, las zanahorias y los ajos picados finamente.
- Verter el vino tinto y reducir a la mitad. Incorporar la carne, el agua de las setas, el laurel y cubrir con caldo. Cocer a fuego lento durante 1 hora y media a 2 horas hasta que la ternera esté muy tierno.
- Añadir las setas, las ciruelas pasas y los guisantes 15 minutos antes de finalizar la cocción para trabar la salsa. Servir caliente.