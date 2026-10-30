Actualizado 11:29

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

30 OCT 2026|

Actualizado 11:29

Ternera a la Jardinera de Otoño

OPINIÓN. Un plato con alimentos de temporada

Ternera a la Jardinera de Otoño./ Manuel Barrau
Ternera a la Jardinera de Otoño./ Manuel Barrau

La COMARCA30 10 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 800 g de morcillo de ternera en tacos
  • 15 g de trompetas de la muerte deshidratadas
  • 60 g de ciruelas pasas sin hueso
  • 1 cebolla grande
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo
  • 80 g de guisantes
  • 150 ml de vino tinto
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
  • Harina, sal y pimienta

Preparación

  1. Rehidratar las trompetas de la muerte en agua templada durante 20 minutos. Colar y reservar el líquido.
  2. Salpimentar y enharinar la carne. Dorarla a fuego fuerte en una cazuela con aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón. Retirar y reservar.
  3. En el mismo aceite, pochar la cebolla, el puerro, las zanahorias y los ajos picados finamente.
  4. Verter el vino tinto y reducir a la mitad. Incorporar la carne, el agua de las setas, el laurel y cubrir con caldo. Cocer a fuego lento durante 1 hora y media a 2 horas hasta que la ternera esté muy tierno.
  5. Añadir las setas, las ciruelas pasas y los guisantes 15 minutos antes de finalizar la cocción para trabar la salsa. Servir caliente.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pisto de verduras con langostinos y katsuobushi

En una sartén con aceite de oliva del Bajo Aragón, saltear las verduras en orden de dureza: primero cebolla,

Comentar

Pisto de verduras con langostinos y katsuobushi

Jamoncitos de pollo en pepitoria

RECETA. Plato diferente para todos los gustos

Comentar

Jamoncitos de pollo en pepitoria

Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta

RECETA. Plato de toda la vida con un Twist

Comentar

Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta
Periódico del Bajo Aragón Histórico