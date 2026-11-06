Albóndigas al pesto con nueces

Ingredientes
- 8-10 albóndigas de carne
- 1/2 cebolla
- 4 dientes de ajo
- 4 rebanadas de pan tostado
- 100ml AOVE Bajo Aragón
- 1 manojo de albahaca fresca
- 1 puñado de nueces
- 50 gr de Tronchón rallado
- 200ml caldo de carne
- Sal
- Pimienta negra molida
Preparación
- Freír las albóndigas en 3/4 partes del AOVE y reservar.
- En ese mismo AOVE, sofreír la cebolla picada fina, cuando comienza a dorar verter el caldo de carne y añadir las albóndigas, cocer a fuego suave 5 minutos.
- Escaldar la albahaca en agua hirviendo con sal 1 minuto y refrescar en agua con hielo.
- Triturar la albahaca con el resto del AOVE, el pan tostado, los dientes de ajo, las nueces, el pan tostado y el queso Tronchón, se puede añadir un poco del caldo de las albóndigas para que se triture mejor.
- Verter esta mezcla sobre las albóndigas y corregir de sal y pimienta negra, cocer a fuego suave otros 5 minutos y servir caliente.