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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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06 NOV 2026|

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Albóndigas al pesto con nueces

RECETA. una receta deliciosa

Albóndigas al pesto con nueces./ Manuel Barrau
Albóndigas al pesto con nueces./ Manuel Barrau

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La COMARCA06 11 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 8-10 albóndigas de carne
  • 1/2 cebolla
  • 4 dientes de ajo
  • 4 rebanadas de pan tostado
  • 100ml AOVE Bajo Aragón
  • 1 manojo de albahaca fresca
  • 1 puñado de nueces
  • 50 gr de Tronchón rallado
  • 200ml caldo de carne
  • Sal
  • Pimienta negra molida

Preparación

  • Freír las albóndigas en 3/4 partes del AOVE y reservar.
  • En ese mismo AOVE, sofreír la cebolla picada fina, cuando comienza a dorar verter el caldo de carne y añadir las albóndigas, cocer a fuego suave 5 minutos.
  • Escaldar la albahaca en agua hirviendo con sal 1 minuto y refrescar en agua con hielo.
  • Triturar la albahaca con el resto del AOVE, el pan tostado, los dientes de ajo, las nueces, el pan tostado y el queso Tronchón, se puede añadir un poco del caldo de las albóndigas para que se triture mejor.
  • Verter esta mezcla sobre las albóndigas y corregir de sal y pimienta negra, cocer a fuego suave otros 5 minutos y servir caliente.

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