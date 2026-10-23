Pisto de verduras con langostinos y katsuobushi

Preparación

Pisto: En una sartén con aceite de oliva del Bajo Aragón, saltear las verduras en orden de dureza: primero cebolla, luego pimiento rojo, pimiento verde, berenjena y calabacín. Añadir tomate frito, tomillo y sal. Reservar templado.

Emulsión: Infusionar la leche con un puñado de katsuobushi y soja. Montar con aceite de girasol hasta obtener la textura deseada. Pasar a biberón o manga.

Langostinos: Marcar los langostinos pelados a la plancha.

Emplatado: Disponer un aro en el centro del plato, rellenar con el pisto y aplicar encima un punto de emulsión. Coronar con cuatro langostinos en hélice y finalizar con katsuobushi.