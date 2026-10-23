Actualizado 19:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 OCT 2026|

Actualizado 19:12

Pisto de verduras con langostinos y katsuobushi

En una sartén con aceite de oliva del Bajo Aragón, saltear las verduras en orden de dureza: primero cebolla,

Jorge Pérez23 10 2026

Comentar

Cultura y OcioGastronomíaRecetas Manuel BarrauLa COMARCA TV

Ingredientes

  • Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena y calabacín
    Tomate frito y tomillo
    100 ml de leche
    Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
    Katsuobushi
    Salsa de soja
    Aceite de girasol
    16 langostinos pelados (con cola)
    Sal

Preparación

Pisto: En una sartén con aceite de oliva del Bajo Aragón, saltear las verduras en orden de dureza: primero cebolla, luego pimiento rojo, pimiento verde, berenjena y calabacín. Añadir tomate frito, tomillo y sal. Reservar templado.
Emulsión: Infusionar la leche con un puñado de katsuobushi y soja. Montar con aceite de girasol hasta obtener la textura deseada. Pasar a biberón o manga.
Langostinos: Marcar los langostinos pelados a la plancha.
Emplatado: Disponer un aro en el centro del plato, rellenar con el pisto y aplicar encima un punto de emulsión. Coronar con cuatro langostinos en hélice y finalizar con katsuobushi.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

VÍDEO. El pase de la película es este sábado 24 a las 18.00 en el Palacio Ardid, y contará con la presencia de parte del equipo

Comentar

El documental ‘Con la tierra en los pies’ se proyecta en Alcañiz con un coloquio con la antropóloga Pepa Nogués

Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

El Escarbacho Fest celebra su cuarta edición este sábado con una noche de rock y entradas con precios especiales por edades

Comentar

Alfredo Piedrafita lleva a Valdealgorfa el espíritu de Barricada en una noche con Azero

Los tambores suenan en México en la presentación del documental 'Tamborada' de José Ángel Guimerá

El realizador de Castelnou prepara proyecto y este miércoles mostró los avances durante el Festival Internacional de Cine de Morelia en el Espacio Solaris, acompañado por el calandino Javier Espada

Comentar

Los tambores suenan en México en la presentación del documental 'Tamborada' de José Ángel Guimerá
Periódico del Bajo Aragón Histórico