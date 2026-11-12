Sebastián Álvaro acerca su experiencia vital a los alumnos del CPIFP Bajo Aragón: «El éxito está ligado a la preparación y la constancia»

El salón de actos del IES Bajo Aragón de Alcañiz ha acogido este jueves por la mañana la conferencia 'Una vida al filo', impartida por Sebastián Álvaro, periodista, escritor y creador del emblemático programa de Televisión Española “Al Filo de lo Imposible”, en una actividad dirigida a alumnos de diferentes grados de Formación Profesional del CPIFP Bajo Aragón.

La iniciativa ha sido organizada por Caja Rural de Teruel, en colaboración con el Servicio Provincial de Educación de Teruel y el CPIFP Bajo Aragón, con el objetivo de acercar a los jóvenes una experiencia vital y profesional ligada a la aventura, la exploración y la superación personal.

Durante la conferencia, Álvaro ha compartido algunas de las experiencias acumuladas a lo largo de más de tres décadas liderando expediciones y proyectos audiovisuales en algunos de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. A través de anécdotas personales y ejemplos extraídos de su trayectoria profesional, ha trasladado a los estudiantes la importancia de valores como el esfuerzo, la perseverancia, la curiosidad, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo.

Además, ha animado a los jóvenes a afrontar los desafíos y oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida académica y profesional. Asimismo, ha querido destacar que «el éxito raramente es fruto de la casualidad y suele estar ligado a la preparación, la constancia y la determinación para perseguir objetivos ambiciosos».

También ha habido tiempo para reflexionar sobre la importancia de salir de la zona de confort, asumir retos y mantener una actitud abierta al aprendizaje continuo. «Son aspectos especialmente relevantes en un entorno laboral cada vez más cambiante y exigente», ha detallado.

La actividad ha despertado un gran interés entre los asistentes, que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las vivencias de una de las figuras más reconocidas de la divulgación, la aventura y la exploración en España, participando además en un turno de preguntas al finalizar la conferencia.

Sebastián Álvaro en la provincia

Alcañiz acoge esta tarde una nueva conferencia del periodista, abierta al público en general, que tendrá lugar a las 19.30 en el Teatro Municipal de la ciudad, organizada por el Ayuntamiento de Alcañiz en colaboración con Caja Rural de Teruel.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Teruel reafirma su compromiso con la educación y la formación de los jóvenes del territorio, promoviendo actividades que complementan la enseñanza reglada y permiten a los estudiantes descubrir experiencias y referentes capaces de inspirar su futuro personal y profesional.

La conferencia forma parte de las actividades que la entidad ha organizado en torno a la visita de Sebastián Álvaro a la provincia, que incluye también la exposición fotográfica 'El mundo en el fin del mundo', instalada en el Claustro del Obispado de Teruel, y que se inaugurará oficialmente mañana a las 12.00 con la participación de su autor.