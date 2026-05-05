Una manada de jabalíes irrumpe de noche en pleno casco urbano de Alcañiz

Una pequeña manada de jabalíes ha sido vista deambulando durante la noche por distintas zonas de Alcañiz, concretamente en la calle Cantonetes -junto a la nueva Residencia de Mayores de la Dominicas- y en el entorno de la antigua estación de autobuses. Las imágenes, grabadas en horario nocturno durante la noche del lunes por varios vecinos, muestran a los animales caminando con tranquilidad por la vía pública.

Según se aprecia en los vídeos, los jabalíes acceden a estas áreas urbanas en busca de alimento, una conducta cada vez más frecuente en municipios donde encuentran restos de comida con facilidad. La presencia de estos animales ha generado sorpresa entre los residentes, aunque por el momento no se han registrado incidentes.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la adaptación de la fauna salvaje a entornos urbanos, especialmente durante la noche, cuando hay menor actividad humana. Desde distintos ámbitos se recuerda la importancia de no acercarse ni alimentar a estos animales para evitar riesgos.