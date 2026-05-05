Actualizado 22:38

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 MAY 2026|

Actualizado 22:38

Una manada de jabalíes irrumpe de noche en pleno casco urbano de Alcañiz

VÍDEOS. Los animales han sido grabados mientras buscaban comida en zonas cercanas a la nueva residencia de las Dominicas y la antigua estación de autobuses

La COMARCA05 05 2026

Comentar

De interés

ActualidadSucesos

Una pequeña manada de jabalíes ha sido vista deambulando durante la noche por distintas zonas de Alcañiz, concretamente en la calle Cantonetes -junto a la nueva Residencia de Mayores de la Dominicas- y en el entorno de la antigua estación de autobuses. Las imágenes, grabadas en horario nocturno durante la noche del lunes por varios vecinos, muestran a los animales caminando con tranquilidad por la vía pública.

Según se aprecia en los vídeos, los jabalíes acceden a estas áreas urbanas en busca de alimento, una conducta cada vez más frecuente en municipios donde encuentran restos de comida con facilidad. La presencia de estos animales ha generado sorpresa entre los residentes, aunque por el momento no se han registrado incidentes.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la adaptación de la fauna salvaje a entornos urbanos, especialmente durante la noche, cuando hay menor actividad humana. Desde distintos ámbitos se recuerda la importancia de no acercarse ni alimentar a estos animales para evitar riesgos.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El plan económico financiero de Alcañiz sale adelante con críticas de la oposición por «falta de planificación»

El documento prevé más ingresos por tasas y paraliza inversiones. El pleno también debatió el nombre del vial del nuevo hospital

Comentar

El plan económico financiero de Alcañiz sale adelante con críticas de la oposición por «falta de planificación»

Caspe aprueba invertir 3,3 millones en una nueva piscina climatizada

Vox, Chunta Aragonesista y PSOE se opusieron en pleno argumentando que el gasto afectará al Plan Económico Financiero y que no se trata de un proyecto prioritario

1

Caspe aprueba invertir 3,3 millones en una nueva piscina climatizada

La Fundación Santa María de Albarracín redactará el proyecto para la restauración integral de la Iglesia del Carmen de Alcañiz

Representantes de ambas instituciones realizan una primera visita para comenzar a evaluar el estado en el que se encuentra el templo cuyas obras podrían durar más de cuatro años y...

Comentar

La Fundación Santa María de Albarracín redactará el proyecto para la restauración integral de la Iglesia del Carmen de Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico