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04 NOV 2026|

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Fuentes de Ebro acoge la primera concentración de alcaldes de la A-68: «Ojalá dentro de 10 años no haya que seguir leyendo este manifiesto»

VÍDEO. Medio centenar de personas se unen en la primera de las siete concentraciones que se celebrarán en las localidades afectadas. Reclaman un calendario concreto de actuaciones para la vía y poner en marcha cuanto antes los tramos pendientes

Marina Monreal04 11 2026

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A-68

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Fuentes de Ebro ha sido la localidad encargada de dar comienzo a las convocatorias de la plataforma de alcaldes de la A-68. Medio centenar de personas, en su mayoría alcaldes, presidentes comarcales y concejales de los ayuntamientos afectados —también algún candidato al Congreso y al Senado—, han estado presentes en la plaza del Ayuntamiento para pedir avances en el desdoblamiento de la N-232. La alcaldesa, María Pilar Palacín, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto aprobado por todos los representantes y que se irá replicando en cada uno de los municipios.

El texto ha definido la vía como una oportunidad para «el futuro de las próximas generaciones». «Necesitamos garantizar que elegir vivir en nuestros pueblos no suponga una desventaja frente al resto», ha leído Palacín. La plataforma ha exigido un calendario concreto y público de actuaciones, un compromiso presupuestario firme que se refleje en los presupuestos, agilidad en la tramitación de proyectos, compromisos verificables y seguimiento periódico por parte del MITMA.

Aunque conscientes de que el acto no ha tenido el poder de convocatoria deseado, los ediles han celebrado este primer paso. «Estar aquí todos juntos es algo muy importante y hace mucho que no lo conseguíamos. Estamos porque es una causa que defendemos y que consideramos justa», ha apuntado el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, que ejerce como uno de los portavoces de la plataforma.

La convocatoria ha conseguido unir por primera vez en más de una década a todos los ediles, pero también que todos ellos dejaran a un lado sus diferencias políticas. Ni la precampaña ha podido hacerse con una concentración y un manifiesto en el que han defendido ir todos a una y en el que se han comprometido a seguir con sus protestas haya o no cambio de gobierno en las próximas generales del 29 de noviembre.

En este sentido, los próximos pasos pasan por mantener las protestas, aunque habrá que esperar al menos hasta finales de diciembre para la constitución de las nuevas Cortes Generales y la entrada de un nuevo ministro de Transportes que pueda ejercer de interlocutor. «Nosotros lo único que pedimos al nuevo gobierno es que haya acción en la carretera porque llevamos ocho años de inacción y esta legislatura no hemos conseguido hablar con el ministro Puente», ha explicado Estevan.

Una cuestión de desarrollo y seguridad

La concentración se produce apenas seis días después del primer accidente mortal en la N-232 de 2026, ocurrido cuando un motorista chocó contra varios turismos a la altura de la Estanca de Alcañiz.

En este sentido, ambos ediles han recordado la importancia del desdoblamiento como una cuestión de «seguridad vial para los vecinos». «Es una carretera con mucho tráfico y mucho tráfico pesado y la realidad es que cada vez que vamos a Zaragoza o a alguna localidad cercana nos estamos jugando la vida», ha asegurado Estevan. «Sabemos que los accidentes nunca van a llegar a cero, pero el desdoblamiento implicaría una reducción muy importante», ha añadido Palacín.

Una convocatoria con dos pancartas

Junto a la extensa pancarta que han sujetado los alcaldes y ediles de la plataforma, en un tamaño mucho más discreto ha aparecido la del movimiento ciudadano de Teruel Existe. Los representantes de la formación han cumplido con el anuncio de este martes de asistir a la convocatoria y lo han hecho bien preparados con chalecos reflectantes y cascos de obra.

Antes de la manifestación propiamente dicha, algunos de los ediles se han acercado para recordarles la importancia de dejar a un lado las siglas políticas en la reivindicación. Los de Guitarte han respondido que asistían en calidad de movimiento ciudadano y no como partido.

La primera de siete concentraciones

Fuentes de Ebro ha sido la localidad elegida para romper el hielo, pero el calendario contempla una concentración mensual en cada una de las localidades afectadas hasta el próximo mes de mayo. El 2 de diciembre será el turno de Alcañiz.

Mientras tanto, las obras avanzan de forma paulatina en los 18 kilómetros que separan El Burgo de Ebro de Fuentes de Ebro. Los trabajos, que siguen sin un horizonte previsto para su finalización, acumulan más de dos años de demora y un sobrecoste que pasa ya de los 20 millones de euros. La carretera lleva estancada desde el inicio de la legislatura en julio de 2023.

Respecto a los seis tramos que todavía quedan pendientes entre El Burgo de Ebro y Las Ventas de Valdealgorfa, solo tres de ellos —Fuentes de Ebro y Quinto, El Regallo y Alcañiz, y Alcañiz y Las Ventas de Valdealgorfa— tienen un proyecto redactado, aunque siguen a la espera de poder licitarse. También queda pendiente un estudio informativo para prolongar la A-68 desde Las Ventas hasta el Mediterráneo, por Vinaròs.

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