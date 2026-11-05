Memorandum Multimedia de Híjar, Pyme del año 2026 de Teruel

La empresa Memorandum Multimedia S.L, especializada en el desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización y soluciones digitales, ha recibido el Premio Pyme del Año 2026 de Teruel. El CEO de Memorandum, Sergio Marco, fue el encargado de recoger el premio, en un acto que se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de Teruel.

Memorándum Multimedia es una empresa tecnológica aragonesa fundada en 1998, con sus orígenes en Samper de Calanda y una trayectoria estrechamente vinculada a la provincia de Teruel, donde mantiene su presencia en Híjar y ha abierto recientemente una nueva oficina en la capital. Especializada en el desarrollo de software a medida, inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización y transformación digital, desarrolla soluciones tecnológicas para mejorar la competitividad de empresas y organizaciones. Con más de 25 años de trayectoria, ha experimentado un importante crecimiento, ampliando su actividad y presencia a distintas ciudades españolas y alcanzando una plantilla de 108 trabajadores. Su capacidad de innovación, su apuesta por la incorporación de talento joven, la formación continua y la generación de empleo cualificado, junto con su compromiso con el territorio, la han consolidado como un referente tecnológico que combina crecimiento empresarial, competitividad y arraigo en la provincia de Teruel.

Como celebración del décimo aniversario del Premio, se ha entregado la Mención Especial “Legado Empresarial” a Carnicas Ortín S.L. como reconocimiento a una trayectoria familiar que cumple 40 años en 2026 y a su contribución al desarrollo económico del medio rural turolense. Con instalaciones en Ejulve y Andorra, la empresa ha sabido evolucionar desde sus orígenes ganaderos hacia un modelo que integra la crianza, elaboración y comercialización de productos cárnicos artesanos. Su capacidad para combinar tradición e innovación, incorporando ingredientes de alto valor añadido como la trufa negra de Teruel, junto con la modernización de sus procesos y su arraigo territorial, la convierten en un ejemplo de continuidad empresarial y compromiso con la provincia. En nombre de la empresa, ha recogido el galardón su Director Comercial, Diego Ortín.

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El Accésit a la Internacionalización se ha otorgado a Jamones Hnos Vivas S.L, empresa de Mora de Rubielos especializada en el deshuesado, loncheado y envasado de productos curados, que ha sido reconocida por su creciente proyección internacional. En 2025, el 43 % de su producción se destinó a la exportación a través de sus clientes, participando en la cadena de valor de importantes empresas alimentarias con presencia global. Su apuesta por la calidad, la seguridad alimentaria y certificaciones internacionales le permite responder a las exigencias de mercados exteriores, incluidos los situados fuera de la Unión Europea, contribuyendo a llevar los productos elaborados en Teruel a distintos destinos internacionales. En nombre de la empresa, ha recogido el premio su Directora de Calidad, Patricia Vivas.

El Accésit a la Innovación y la Digitalización ha recaído en AMB Electrónica de Brescia S.L, fundada en 1999 y especializada en ingeniería, automatización y digitalización de procesos industriales, ha sido reconocida por su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la industria. La empresa ha trasladado recientemente su sede a unas nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico Technopark de Alcañiz, desde donde desarrolla soluciones que integran robótica, maquinaria especial, sistemas de automatización, digitalización e inteligencia artificial. Su actividad se centra en adaptar estas tecnologías a las necesidades específicas de cada cliente, contribuyendo a mejorar la eficiencia, seguridad y competitividad de las empresas industriales. En nombre de la empresa, ha recogido el premio su Gerente, José Antonio Lahoz.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Seguprot Gober S.L, empresa turolense fundada en 2015 y especializada en servicios de seguridad privada, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección contra incendios, ha destacado por su importante crecimiento y capacidad de generación de empleo. Su plantilla que ha pasado a más del doble en apenas tres años, ha ampliado progresivamente sus servicios, desarrollando su actividad para instituciones públicas y empresas privadas, y consolidando su presencia en sectores estratégicos de la provincia, como el industrial y el aeronáutico. En nombre de la empresa, ha recogido el premio su Director de Administración, Rafael Palacios.

Y, por último, el Accésit a la Pyme Sostenible de la Provincia de Teruel es para Autersa Servicios de Movilidad S.A, empresa familiar turolense fundada en 1991, consolidada como un referente del sector de la automoción y con presencia también en Castellón. Destaca por su compromiso con la sostenibilidad mediante la instalación de placas solares, la digitalización de procesos para reducir el consumo de papel y la gestión responsable de los residuos de sus talleres. Cuenta con la certificación ambiental ISO 14001 y desarrolla iniciativas de responsabilidad social, colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer e impulsando políticas de igualdad. Su trayectoria refleja una apuesta por la eficiencia, la mejora continua y el compromiso con el medioambiente y el territorio. En nombre de la empresa, ha recogido el premio su Director General, José Ignacio Guillén.

Premio Pyme del Año

El acto contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, Emma Buj, Alcaldesa de Teruel, Carlos Blesa Ramírez, Director Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja del Banco Santander, el Presidente de la Diputación provincial de Teruel, Joaquín Juste, el Presidente de la Comarca de Teruel, José Herrero, el Presidente de la Comarca Gúdar Javalambre, José Luis Alvir, el Director del Diario de Teruel, Jota Vicente, la Secretaria General de la Cámara, Nuria Ros, el resto de autoridades, premiados e invitados.

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.

El Premio Pyme del Año se consolida con esta décima edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, novena edición del Premio, se inscribieron un total de 1.717 empresas de las 50 provincias y participaron 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española, en Teruel, el Diario de Teruel. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 14.010 pymes las que han participado en este certamen.