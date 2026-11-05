Las ayudas de Transición Justa del MITECO impulsarán la creación de 49 empleos en cuatro empresas de Albalate, Andorra y Escucha

Cuatro proyectos empresariales del Bajo Aragón Histórico están entre los beneficiarios de las ayudas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha concedido a iniciativas que generen empleo en zonas afectadas por la descarbonización. En total, el importe que llegará al territorio asciende a 1.441.423 euros y las actuaciones contemplan la creación de 49 puestos de trabajo.

Albalate del Arzobispo concentra la mayor parte de las ayudas, con 945.018 euros repartidos entre dos iniciativas empresariales que contemplan una inversión subvencionable conjunta de 3,95 millones de euros y la creación de 22 puestos de trabajo.

La subvención más elevada corresponde a Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico, que recibirá 666.837,04 euros para desarrollar el proyecto SI-RECYCLE, destinado a implantar un sistema integral y sostenible de reciclaje de paneles fotovoltaicos de silicio. La actuación supone una inversión subvencionable de 2.396.685,18 euros y contempla la creación de 18 empleos.

La iniciativa se enmarca en el desarrollo de una planta de reciclaje de módulos solares en el municipio, un proyecto anunciado hace varios años que busca aprovechar materiales procedentes de instalaciones fotovoltaicas que llegan al final de su vida útil, como el vidrio, el aluminio o el silicio, para facilitar su recuperación y reutilización.

La segunda ayuda concedida en Albalate corresponde a Jesús Gil Escoín SA, que obtiene 278.181 euros para renovar y automatizar su planta de producción. La empresa, especializada en la fabricación de sacos y bolsas de papel, contempla una inversión subvencionable de 1.554.540 euros y se compromete a crear cuatro nuevos puestos de trabajo.

Se trata de una compañía familiar con una larga trayectoria industrial en el municipio, cuyos orígenes se remontan a 1958. La firma está especializada en la producción de envases de papel para distintos sectores y dispone de instalaciones en Albalate y Zaragoza. La actuación subvencionada está orientada a modernizar sus procesos productivos mediante la renovación y automatización de sus instalaciones.

Un tren turístico para recuperar el patrimonio ferroviario de Andorra

En Andorra, la sociedad Tren Turístico Bajo Aragón SL ha obtenido 351.070,80 euros para impulsar la puesta en marcha de un tren turístico, una iniciativa que contempla una inversión subvencionable de 877.677 euros y la creación de 17 puestos de trabajo.

El proyecto está relacionado con la recuperación para fines turísticos de la antigua línea ferroviaria Andorra-Escatrón, una infraestructura estrechamente vinculada al pasado minero y energético de la comarca. La propuesta busca aprovechar parte de este trazado para ofrecer recorridos turísticos con material ferroviario histórico y convertir así un antiguo recurso industrial en un nuevo atractivo para el territorio.

La iniciativa, impulsada en el entorno de la Fundación del Patrimonio Ferroviario, plantea recuperar un tramo de cerca de 30 kilómetros entre Samper de Calanda y las inmediaciones de la antigua central térmica de Andorra. Su desarrollo cuenta con la colaboración de Endesa y Enel Green Power. El pasado mes de julio se anunció la llegada a Samper de Calanda del primer material ferroviario destinado a los trabajos de recuperación de la línea.

Una fábrica de productos de papel en Escucha

Por su parte, Converting Natur Paper SLU ha conseguido una subvención de 145.344,80 euros para desarrollar una actividad industrial dedicada a la fabricación de servilletas y manteles de papel en Escucha.

La inversión subvencionable asciende a 363.362 euros y el proyecto contempla la creación de diez puestos de trabajo, que se sumarían al empleo inicial recogido en la resolución.

La empresa fue constituida en 2024 y trasladó su domicilio social a Escucha en febrero de 2025. Su iniciativa contempla la fabricación de productos de papel destinados, entre otros usos, al sector de la hostelería, con instalaciones en el polígono industrial AR Sureste.

22,3 millones a nivel nacional

A nivel nacional, el Ministerio ha adjudicado 22,3 millones de euros en ayudas a 35 proyectos empresariales que movilizarán cerca de 93 millones de euros de inversión y se comprometen a crear 435 puestos de trabajo en zonas de transición justa.

La convocatoria ha contado con una cofinanciación de 13,7 millones de euros del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. La resolución establece que las empresas beneficiarias deberán completar las inversiones subvencionadas y generar los puestos de trabajo comprometidos antes del 31 de agosto de 2028. Asimismo, deberán mantener el empleo, con carácter general, hasta el 31 de agosto de 2031.

Las ayudas buscan favorecer la diversificación de la economía local, atraer inversiones y generar oportunidades de empleo en territorios que afrontan procesos de transformación económica. Los proyectos seleccionados abarcan distintas actividades industriales y productivas, desde la transformación de recursos forestales y la industria agroalimentaria hasta el reciclaje y la economía circular, con el objetivo de diversificar el tejido empresarial de las zonas de transición justa.

Pequeños proyectos de inversión

Asimismo, el ITJ se encuentra tramitando la resolución de la convocatoria de ayudas a pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa, regidas por el Reglamento de minimis. Está previsto que en las próximas semanas se publique la resolución definitiva, con una dotación adicional de alrededor de cuatro millones de euros para apoyar pequeñas iniciativas empresariales en las zonas de transición justa..