Dicen de ella que es rebelde y gamberra, onírica y poética, inetiquetable e inclasificable… no sé, vosotros sabios lectores juzgaréis tras leerla, lo único cierto es que se ha convertido ya en una de las escritoras más fascinantes y audaces de la literatura actual. La zaragozana ISABEL GONZÁLEZ se ha visto rodeada, en poco tiempo, de un aura de culto, gracias al conjunto de cuentos «Casi tan salvaje» (2012), que ya entonces publicó en esta máquina de consagrar autores del género que es la editorial Páginas de Espuma -como tan acertádamente dice Nadal Suau-; editorial que, en mi modesta opinión, es una de las que con más sabiduría y delicadeza realiza su trabajo.

Pues bien, ahora y para deleite de los lectores, ISABEL GONZALEZ acaba de sacar un nuevo libro de relatos igual o más de sorprendente y desconcertante: «NOS QUEDA LO MEJOR». Doce cuentos cortos cuyo eje común sería la sensación de optimismo; aunque una sensación un tanto particular. No es un mensaje de optimismo, por ejemplo, para quienes luchan por sus sueños y los consiguen, sino para quienes luchan por sus sueños y no los consiguen. Para quien intenta hacerlo bien y le sale todo mal. Para quien toma una decisión inquebrantable y se echa atrás de inmediato. Para quien trata de seducir a alguien con un moco pegado a la nariz. Para quien cobra la mitad de lo que debiera. Para los viejos que se hacen los jóvenes y los jóvenes que se hacen los sabios. Para quien recoge gatos. Para quien no sabe quién es. Para quien se sacrifica y no recibe recompensa. Para quien guarda su vida en una caja y cuando decide abrirla, ha perdido las llaves…

Un verdadero canto de amor al patetismo humano, a la chapuza universal. Una puesta en escena de la pasión por lo grotesco y lo patético.

Desplegados por las estaciones de un año, estos cuentos abordan la belleza, la identidad, la convivencia con los hijos o el paso del tiempo…; pero todo ello filtrado por la presencia del sexo, el humor, la violencia o la incomunicación. Para Fernando Iwasaki,»la escritura de GONZALEZ está constelada de imágenes poderosas, denuestos implacables y sobre todo reflexiones de una penetrante ironía e inteligencia».

En definitiva, «NOS QUEDA LO MEJOR» son una serie de relatos perfectos para aquellos inconformistas con la vida, que buscan algo diferente para llevar el día a día. Y, sobre todo, encontrar en este nuevo libro una vía de escape de todo lo que nos pasa.

Eso sí, todo ello con una prosa limpia, directa y brillante; con un tono que oscila entre el terror, la parodia, el retrato íntimo, lo cotidiano y lo insólito… que hacen de la lectura de este libro una experiencia única, en verdad.

Miguel Ibáñez – Librería en Alcañiz