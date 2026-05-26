Un nuevo camino natural unirá el Parrissal de Beceite con el mar Mediterráneo en Alcanar

Un nuevo camino natural, el del Territorio Sénia, de 122 kilómetros de longitud permitirá conectar dos caminos naturales ya existentes, el del Matarraña-Algars (tramo El Parrissal-Beceite) y el del Ebro (Benifallet-Tortosa) para enlazar con la nueva Vía Verde Tortosa-la Ràpita y llegar por el lado del río Sénia hasta su desembocadura al mar Mediterráneo en Alcanar.

El promotor del proyecto es la Mancomunitat Taula del Sénia, formada por 26 municipios aragoneses, valencianos y catalanes situados alrededor del río Sénia y del Tosal del Rey que juntos alcanzan los 90.000 habitantes en 1.974 Km2. El camino se realizará por fases, empezando por una primera que permitirá acondicionar casi 21 kilómetros entre Beceite y Fredes y discurriendo el tramo intermedio por el municipio de La Sénia. Este proyecto ha sido redactado por ETITER y tiene un importe total de 746.657,11 euros.

Una vez aprobada la iniciativa, la ejecución de las obras corre a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asume todos los costes y, una vez terminada la obra se entrega al promotor para cumplir los compromisos adquiridos.