Un incendio calcina dos hectáreas junto al centro logístico de Adidas en Caspe

Un incendio declarado en la noche del jueves en las inmediaciones del polígono el Portal en Caspe, muy cerca del centro logístico de Adidas, calcinó dos hectáreas de terreno afectando a zonas agricolas y de cañas. También se quemó material que estaba almacenado en una carpa propiedad de una empresa de la zona dedicada a la venta de materiales de construcción y productos de ferretería.

Las llamas movilizó a los servicios de emergencia durante cerca de tres horas. El fuego se inició sobre las 22.30h y no pudo darse por extinguido hasta la 1.30h de la madrugada, según han confirmado fuentes municipales. La rápida actuación de los efectivos desplazados permitió evitar que el fuego se propagara hacia otras parcelas próximas o alcanzara instalaciones industriales de mayor entidad en el entorno del polígono.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio. Tampoco se han registrado daños personales. Las labores de extinción se prolongaron hasta bien entrada la madrugada debido a la presencia de vegetación seca y material acumulado en la zona. La Policía Local y los servicios competentes investigan ahora el origen del suceso mientras se evalúan los daños ocasionados.