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04 JUN 2026|

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Detenida una persona presuntamente implicada en la muerte del joven de 27 años en Caspe

VÍDEO. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo tanto por tierra como por aire

La COMARCA04 06 2026

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Caspe

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Una persona ha sido detenida este jueves en Caspe, en torno a las 14.30, como presunto implicado en la muerte del joven de 27 años en la localidad, que falleció el miércoles en una pelea. Durante la persecución, el investigado ha tratado de huir monte a través, por una zona próxima a la A-230 y al Camino del Dique, siendo inmediatamente detenido por efectivos que participaban en el dispositivo. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo con tanto medios terrestres como aéreos con un helicóptero.

El detenido ha sido trasladado en el helicóptero hasta el campo de fútbol Los Rosales, donde ha sido escoltado hasta un coche y trasladado fuera de las instalaciones para pasar a disposición judicial.

Previamente, la Guardia Civil ya había establecido un dispositivo policial para la localización del presunto autor ya que, tras la agresión cometida, huyó del lugar. El dispositivo se fue ampliando conforme transcurría la jornada, con la participación de agentes de diferentes especialidades, que se han trasladado a la zona.

El detenido ha sido trasladado en coche desde el campo de fútbol, donde ha aterrizado el helicóptero./ J.B.
El detenido ha sido trasladado en coche desde el campo de fútbol, donde ha aterrizado el helicóptero./ J.B.

*Noticia pendiente de actualización

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