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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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04 JUN 2026|

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Muere en Caspe un joven de 27 años y la Guardia Civil investiga un presunto homicidio

La tragedia ocurrió ayer durante una pelea de hasta tres personas contra una sobre las 23.30 en la plaza Aragón. Los implicados se dieron a la fuga y se encuentran en busca y captura

Imagen de un vídeo grabado tras la pelea./ L.C.
Imagen de un vídeo grabado tras la pelea./ L.C.

Sofía Fondevilla04 06 2026

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Caspe

ActualidadSucesos

Un joven de 27 años ha muerto en Caspe durante la madrugada de este miércoles a causa de una pelea en la que fue agredido por hasta tres personas. El suceso ocurrió en la plaza Aragón, un lugar céntrico, con tránsito tanto de viandantes como de vehículos y frente del centro de salud, sobre las 22.30. La Guardia Civil está buscando a los implicados, que se dieron a la fuga tras la trifulca, por un delito de homicidio.

El fallecido es de nacionalidad española y los investigados son de nacionalidad marroquí. Se desonoce el motivo de la pelea y desde la Benemérita todavía no se ha comunicado ninguna información oficial. La Policía Local está colaborando con la Guardia Civil, que también ha revisado las cámaras de seguridad que grabaron el suceso.

Según fuentes cercanas a LA COMARCA, el fallecimiento del joven no se habría debido a una mala caída durante la pelea, sino a los diversos golpes y patadas que recibió en la cabeza, incluso cuando ya estaba tendido en el suelo. Hasta el lugar acudieron también sanitarios, tal y como se observa en un vídeo grabado por un vecino y que se está compartiendo por Whatsapp. Los servicios sanitarios que acudieron al lugar de los hechos estuvieron más de una hora intentando reanimar a la víctima, pero no pudieron hacer nada por su vida.

*Información pendiente de actualizar

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