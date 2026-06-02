La Guardia Civil despliega un doble dispositivo antidroga en viviendas de Alcañiz y Alcorisa

Dos registros parte de un dispositivo antidroga se desarrollan simultáneamente en Alcañiz y Alcorisa desde primera hora de este martes. En el caso de la capital bajoaragonesa, la búsqueda se centra en una de las viviendas de la calle Trinidad, en el casco antiguo de la localidad. Desde Guardia Civil confirman que se trata de una operación en curso y que los efectivos seguirán trabajando durante el día en el caso. Por el momento se desconoce si hay detenidos.

En Alcañiz, hasta cinco coches de Guardia Civil, varios agentes de Policía Local y una ambulancia se han visto juntos a los torreones. Un despliegue muy poco habitual a plena luz del día para la capital bajoaragonesa y que ha sorprendido a los vecinos que este martes paseaban entre los Torreones. El operativo, pasamontañas y fusil incluido, se ha desarrollado en el interior de sendas viviendas en ambos municipios.

*Información pendiente de actualizar