Algunas veces ocurre en la Historia. Sucesos o hechos que, quizás por parecer descabellados, o precisamente por serlo, permanecen ocultos, sin nadie que nos los cuente. La historia revelada en el libro que hoy os recomiendo: LOS FABULADORES, es una de esas historias que en nuestro siglo XX ha permanecido oculta; aunque nosotros hemos tenido la suerte de que alguien nos la cuente, aún más, hemos tenido la suerte de que sea un escritor que se encuentra en plena maestría de su oficio: el bilbaíno JOSÉ IGNACIO CARNERO (1986).

De esa historia, que comienza con un hombre galopando en un enorme caballo blanco por las calles de Oporto, "supe de ella a principios de 2020 -nos dice el autor-. Y durante cinco años seguí el rastro de los hombres que protagonizan esta novela: cinco años visitando archivos y leyendo lo que dejaron escrito o lo que otros escribieron sobre ellos; cinco años entrevistando y escuchando a quienes los conocieron en vida y aún hoy recuerdan la historia que alguna vez les contaron".

Una historia que empieza en la madrugada del 22 de enero de 1961. Ese día veinticuatro exiliados españoles y portugueses secuestraron un transatlántico en aguas del Caribe. El Santa María se dirigía hacia Lisboa con cientos de pasajeros a bordo, pero la intención de los secuestradores era desviar la embarcación hacia la costa de África para iniciar una revolución desde Angola y derrocar las dictaduras de Franco y Salazar. El plan era audaz, casi inverosímil. Durante el asalto un tripulante murió y otro quedó gravemente herido. Los secuestradores decidieron entonces renunciar a la revolución por salvar la vida de ese hombre. Dieron la vuelta a la nave y la dirigieron a Brasil, país que les dio asilo político.

A partir de esta historia real, CARNERO construye una narración compleja y envolvente, a caballo entre la novela de aventuras, la crónica periodística y la biografía. Nos ofrece un libro lleno de ritmo y precisión, construido en torno a los tres protagonistas principales: sus hazañas, sus miserias, sus errores y sus mentiras.

Más allá de la crónica de la reconstrucción del asalto, esta novela es una indagación sobre el poder de la imaginación: aquello que nos impulsa a actuar, que puede abrirnos horizontes o cegarnos. Quizá no hay revolución más íntima -ni más peligrosa- que la de quienes deciden creer en su propia fábula.

Quizá porque estamos ante "una rigurosa y vibrante indagación sobre los límites del heroísmo", nos dice Ignacio Martínez de Pisón, esta hermosa novela de héroes sin futuro nos recuerda tanto a los "héroes" de Joseph Conrad. Una auténtica y sorprendente delicia.

Miguel Ibáñez. Librería de Alcañiz