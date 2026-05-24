Crean un planificador de rutas de la Vía Verde Val de Zafán que incluye todos los servicios

La Vía Verde a su paso por el Bajo Aragón Histórico aumenta su difusión gracias a la promoción por parte de las administraciones catalanas del nuevo trazado de la ruta, que ahora llega hasta el mar. El Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona ha creado un planificador de rutas virtual y la Comarca del Baix Ebre, un folleto publicitario de todo el recorrido de la Val de Zafán.

El planificador de rutas es una plataforma digital donde se recogen todas las rutas ciclables en torno al trazado y los servicios turísticos vinculados, que permite personalizarlas según las preferencias del usuario. Además, ha producido una serie de recursos audiovisuales que servirán para promocionar la vía en diversos mercados

Por su parte, en el folleto se puede ver el mapa de todo el recorrido desde La Puebla de Híjar pasando por Valdealgorfa y Cretas, entre otros, hasta llegar a la Ràpita e información destacando que se trata de un itinerario único que atraviesa paisajes, pueblos e historia hasta llegar al mar.

«Túneles, antiguos trazados ferroviarios, el río Ebro y la Reserva de la Biosfera en una ruta pensada para descubrir el territorio pedalada a pedalada. Un recorrido que une naturaleza, patrimonio y experiencias a lo largo de más de 160 kilómetros de vía verde y camino natural, convirtiéndose en la segunda ruta cicloturista más larga de la península ibérica», tal y como destaca la Comarca en su perfil de Facebook.

27 nuevos kilómetros

La Vía Verde Val de Zafán se amplió en abril con la inauguración de 27 nuevos kilómetros en dirección al mar con el nuevo trazado que une Roquetes con la Ràpita. El nuevo trazado, tanto para recorrido a bicicleta como a pie, se inauguró cerrando un proyecto liderado por la Diputación de Tarragona en colaboración con los ayuntamientos de Roquetes, Tortosa, Amposta y La Ràpita. La obra ha supuesto una inversión de 6,3 millones de euros de los que 5 han sido financiados por los Fondos de Recuperación Europeos Next Generation.

En concreto, se ha recuperado y adecuado el antiguo trazado de la Vía Verde que enlaza los dos parques naturales de les Terres de l’Ebre, el de Els Ports y el del Delta, y hace llegar la vía hasta el mar. La Ràpita es precisamente la localidad en la que se planificó que terminara la antigua línea de ferrocarril Val de Zafán pero nunca llegó a materializarse y el tren solo llegó a Tortosa en los 31 años en los que estuvo en servicio.

Una de las actuaciones más complejas del proyecto fue la instalación del puente verde, una pasarela de 90 metros de longitud que cruza la AP-7 y la C-12. Además, también se han instalado barandillas de protección, diversos paneles informativos y otros elementos de señalización, se han plantado árboles y se ha tratado la superficie del firme.

La ampliación del trazado potencia la oferta de cicloturismo del Matarraña y les Terres de l’Ebre, sobre todo para el segmento familiar.